Кабмін наказав перевірити Центри незламності та укриття. Шмигаль пообіцяв "кадрові рішення" за погані результати

"Мають бути якісні, комфортні та надійні укриття. Гроші на це уряд виділив", - наголосив прем'єр.

За дорученням Кабміну в Україні мали розпочати перевірки готовності Центрів незламності до зими.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, місцева влада та інші відповідальні відомства "мають вже зараз подбати, аби Центри були підготовлені та забезпечені всім необхідним".

Також перевірятимуть укриття, зокрема, в освітніх закладах.

"Мають бути якісні, комфортні та надійні укриття. Гроші на це Уряд виділив. Також розроблені типові проекти дитсадків та шкіл, які враховують сучасні вимоги щодо безпеки, безбар’єрності та енергоефективності. Органи місцевого самоврядування можуть безкоштовно скористатися цими проектами та заощадити кошти й час на розробку документації", - зазначив глава Кабміну.

Шмигаль додав, що у червні цього року окремих керівників на місцях було звільнено, дехто отримав догану через неналежний стан укриттів. "Пройшло більше місяця, а тому зараз дамо доручення знову провести перевірки щодо того, чи була виправлена ситуація. Там, де нічого зі станом укриттів не змінилося, знову будуть кадрові рішення", - пообіцяв прем'єр.

Нагадаємо, у червні Кабмін підтримав проєкт розпорядження про притягнення до дисциплінарної відповідальності очільників КМДА Віталія Кличка та КМВА Сергія Попка. Також догани отримала низка керівників районних адміністрації Києва, частину звільнили.

Також уряд призначив міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна координувати й контролювати всі питання та процеси, які пов’язані з бомбосховищами.

У МОН заявили, що станом на 29 липня укриття мають близько 65% закладів освіти.