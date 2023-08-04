Росіяни нарешті дали доступ експертам МАГАТЕ до дахів 3 і 4 енергоблоків ЗАЕС

В агентстві кажуть, що на покрівлях мін не знайшли. Перед тим уночі чули серію вибухів у районі станції.

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) вдень 3 серпня нарешті отримали доступ до дахів 3 і 4 енергоблоків.

Про це повідомив гендиректор Агентства Рафаель Гроссі, йдеться на сайті МАГАТЕ.

Експерти не виявили на покрівлях мін чи вибухових речовин, а також у машинних залах ЗАЕС. Гроссі додав, що місія продовжить свої запити на відвідування дахів інших чотирьох енергоблоків станції.

"Я вітаю звістку про те, що експертам МАГАТЕ нарешті надали додатковий доступ на об'єкт. Своєчасне, незалежне та об'єктивне повідомлення про факти на місцях має вирішальне значення для продовження зусиль МАГАТЕ щодо підтримки ядерної безпеки та захисту під час військового конфлікту в країні", — сказав генеральний директор Агентства.

Доступ до дахів експертам надали одразу після успішної дев'ятої ротації груп на станції.

У ніч перед ротацією команда повідомила, що чула серію вибухів у районі станції. Група повідомила, що внаслідок цих вибухів не було жодного впливу на майданчик, сусідню промзону чи місто Енергодар.

Гроссі закликав усі сторони "утримуватися від будь-яких дій, які можуть призвести до ядерної аварії з потенційними наслідками для здоров'я населення та навколишнього середовища".

За останній тиждень місія МАГАТЕ провела додаткові інспекції та обходи на Запорізькій АЕС. Після обходу периметра дільниці 1 серпня група підтвердила, що міни, вперше виявлені 23 липня, все ще на місці. Жодних нових мін чи вибухових речовин під час обходів за останній тиждень не знайшли.

Після холодного зупину енергоблоку №5 28 липня розпочалися роботи з технічного обслуговування, зокрема, перевірка та випробування систем безпеки, що захищають реактор та його пальне, а також очистка теплообмінника. Група МАГАТЕ неодноразово запитувала інформацію про повний обсяг робіт з технічного обслуговування, які окупанти планують провести в енергоблоці №5 з урахуванням обмеженої наявності запасних частин та значного скорочення обслуговуючого персоналу на ЗАЕС.

Також місія слідкує за рівнем води, необхідної для охолодження реакторів ЗАЕС, та провела радіаційний контроль. Наразі показники в нормі.

Нагадаємо, сапери виявили зранку 3 серпня дві російські протипіхотні міни на шляху слідування місії МАГАТЕ до Запорізької АЕС. Небезпечні знахідки знешкодили.

Раніше російські окупанти охолодили п'ятий енергоблок ЗАЕС після переведення в гарячий зупин четвертого блоку. А минулого місяця команда МАГАТЕ побачила декілька протипіхотних мін, які перебували в зоні обмеженого доступу, куди не може дістатися обслуговуючий персонал станції. Міни були повернені в бік від майданчика.