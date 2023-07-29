Укриттями забезпечені 65% закладів освіти, - МОН

Станом на 29 липня укриття мають близько 65% закладів освіти.

Про це повідомив в ефірі телемарафону заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко.

«На даний час держава виділила окрему субвенцію для забезпечення і додаткового облаштування укриттів - це 1,5 млрд гривень. Була постанова про її розподіл, і ця субвенція вже пішла по регіонах, і регіони мають облаштовувати укриття там, де їх немає», – заявив Вітренко.

За його словами, укриття мають 95% закладів професійно-технічної освіти, 75% шкіл та 55% дитячих садочків.

«Але я впевнений, що за цей період, який залишився до першого вересня, регіональна влада зробить все можливе для того, щоб діти могли навчатися очно в закладах освіти», – наголосив він.

Українські заклади освіти можуть з 1 вересня перейти на офлайн-навчання. Відповідні рекомендації дало Міністерство освіти. Але для відновлення очного навчання необхідною є наявність укриттів.

Нагадаємо, що громади Чернігівської, Полтавської та Одеської областей зможуть отримати гранти для ремонту шкільних укриттів та перетворення їх на сучасні освітні хаби.