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Укриттями забезпечені 65% закладів освіти, - МОН

Найкраща ситуація в закладах професійно-технічної освіти, найгірша – у дитсадках.

Укриттями забезпечені 65% закладів освіти, - МОН
Фото: Катерина Амеліна, LB.ua

Станом на 29 липня укриття мають близько 65% закладів освіти. 

Про це повідомив в ефірі телемарафону заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко.

«На даний час держава виділила окрему субвенцію для забезпечення і додаткового облаштування укриттів - це 1,5 млрд гривень. Була постанова про її розподіл, і ця субвенція вже пішла по регіонах, і регіони мають облаштовувати укриття там, де їх немає», – заявив Вітренко.

За його словами, укриття мають 95% закладів професійно-технічної освіти, 75% шкіл та 55% дитячих садочків. 

«Але я впевнений, що за цей період, який залишився до першого вересня, регіональна влада зробить все можливе для того, щоб діти могли навчатися очно в закладах освіти», – наголосив він.

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Українські заклади освіти можуть з 1 вересня перейти на офлайн-навчання. Відповідні рекомендації дало Міністерство освіти. Але для відновлення очного навчання необхідною є наявність укриттів. 

Нагадаємо, що громади Чернігівської, Полтавської та Одеської областей зможуть отримати гранти для ремонту шкільних укриттів та перетворення їх на сучасні освітні хаби. 

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