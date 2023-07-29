30 липня в Україні обіцяють короткочасні дощі та грози

Прогноз погоди в Україні на неділю, 30 липня, обіцяє короткочасні дощі та грози.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Литимуть опади не всюди. На Півночі, а також на Сході та Півдні очікується лише мінлива хмарність.
У неділю на Півдні буде найтепліше. Впродовж дня варто очікувати на температуру в межах від +28 до +32. Дещо прохолодніше буде на Сході. Там день починатиметься з +24, а максимально повітря прогріється до +27.
Такою ж максимальна температура буде й на Півночі. А ось на Заході синоптики обіцяють температуру від +23, яка прогріється місцями максимум до +26.