30 липня в Україні обіцяють короткочасні дощі та грози

На Півдні варто очікувати на температуру від +28 до +32.

Прогноз погоди в Україні на неділю, 30 липня, обіцяє короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Литимуть опади не всюди. На Півночі, а також на Сході та Півдні очікується лише мінлива хмарність.

У неділю на Півдні буде найтепліше. Впродовж дня варто очікувати на температуру в межах від +28 до +32. Дещо прохолодніше буде на Сході. Там день починатиметься з +24, а максимально повітря прогріється до +27.

Такою ж максимальна температура буде й на Півночі. А ось на Заході синоптики обіцяють температуру від +23, яка прогріється місцями максимум до +26.