У Дніпрі усі 9 травмованих через ракетний удар лікуються вдома

Через ракетний удар по центру Дніпра 28 липня травмовані дев’ять людей, їхні травми – нетяжкі, стан стабільний.

Про це на брифінгу повідомив начальник управління реагування на надзвичайні ситуації ДСНС в області Сергій Корінний, передає Радіо Свобода.

Серед дев’яти травмованих, двоє підлітків 14 і 17 років. Усі травмовані лікуються вдома. Всі постраждалі – це випадкові перехожі, сказав Корінний: хтось проходив вулицею, хтось ішов до автівки.

За даними представника ДСНС, у результаті ракетного удару повністю зруйновано близько півтора десятка квартир. 60% квартир секції житлового комплексу, куди вдарила ракета, так чи інакше пошкоджено.

«З того, що ми бачили на місці, руйнацій саме тримальних конструкцій не спостерігалося», – сказав Корінний.

З понеділка, 31 липня, працюватиме спецкомісія, яка встановлюватиме обсяги руйнувань, повідомив міський голова Борис Філатов. Ракетою також зруйновано крило адмінспоруди Служби безпеки України в Дніпрі.

Нагадаємо, що 28 липня російська армія завдала ракетного удару по житловій багатоповерхівці в Дніпрі.