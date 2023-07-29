Окупанти сім разів за добу обстріляли прикордоння Чернігівщини і Сумщини

Інформація про загиблих не зафіксована.

Російські війська минулої доби, 28 липня, сім разів з різних видів озброєння обстріляли прикордонні райони Чернігівської і Сумської областей.

Про це Оперативне командування “Північ” повідомляє у Телеграмі.

У Чернігівській області росіяни обстріляли чотири населені пункти.

Так, у Семенівській громаді в районі населеного пункту Леонівка зафіксували 4 удари, ймовірно з гелікоптеру. Внаслідок обстрілу пошкоджена нежитлова будівля. У Галаганівці зафіксували теж чотири удари, ймовірно, з цієї самої зброї. В районі Миколаївки зафіксували 4 удари, ймовірно з міномета калібру 120 мм.

У районі населеного пункту Гай Новгород-Сіверської громади зафіксували три удари, ймовірно зі ствольної артилерії.

У Шосткинському районі Сумської області росіяни також обстріляли 4 населені пункти.

Зафіксували 10 вибухів у районі Старої Гути та 4 - в районі Вінторівки, імовірно, з міномета калібру 82 мм, у Будівельному зафіксували 2 удари, а у Заруцькому 5 - ймовірно зі ствольної артилерії.

Інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксована.

Нагадаємо, що Сумська ОВА повідомила, що 28 липня, Росія обстріляла 10 населених пунктів у Білопільській, Краснопільській, Миропільській, Глухівській, Дружбівській та Середино-Будській громадах Сумської області.