Росіяни накрили вогнем населені пункти Запорізької області, пошкоджені житлові будинки

Удари завдавали з артилерії, авіації, також використали ракети.

За 28 липня росіяни здійснили 46 обстрілів населених пунктів Запорізької області, в результаті чого були пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Під вогонь потрапили 18 населених пунктів. Стільки ж надійшло повідомлень про пошкодження як житлових будинків, так і господарських споруд та об'єктів інфраструктури

"40 артилерійських ударів прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Левадного, Ольгівки, Білогір'я, Полтавки, Малої Токмачки, Кам'янського, Степового, Степногірська. Крім цього, військові РФ вгатили трьома ракетами по с. Мар'янівка Запорізького району, нанесли два авіаційні удари по Оріхову та обстріляли з РСЗВ Малі Щербаки", - розповів Малашко.

Нагадаємо, напередодні Росія вдарила ракетами "Іскандер" по місту Дніпро. Там є поранені.

Крім того, ворог обстріляв Херсонщину, в результаті чого потерпіли четверо осіб.