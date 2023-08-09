На Одеській митниці викрили імпортера, який спробував ввезти автозапчастини російського виробництва

Фото: Державна митна служба України

Одеські митники викрили імпортера, що намагався ввезти понад 24 тонни запчастин до легкових автомобілів російського виробництва, заявивши їх як китайські.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Вартість продукції становить майже три мільйони гривень.

Імпортер надало митникам інвойс про китайське походження партії товару, де відправником була китайська компанія, а отримувачем - підприємство з Харківщини. Під час огляду працівники митниці встановили, що деякі запчастини мають ознаки походження з РФ, на деяких написи були затерті за допомогою кустарного плавлення пластмаси, а частина містила маркування "Сделано в России" та інформацію щодо російського виробника і його адреси.

Фото: Державна митна служба України

Фото: Державна митна служба України

На імпортера склали протокол про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Санкції статті передбачають штраф у розмірі вартості товару та його конфіскацію. Серед вилученої продукції - насоси для охолоджувальних рідин, дзеркала заднього виду, пластикова фурнітура для автомобілів, радіатори до легківок, набори прокладок, фільтри очищення мастил, комплекти проводів, повітряні компресори.

Нагадаємо, раніше на Львівщині затримали водіїв, які везли товари з Росії вартістю 40 млн грн. Загалом вилучили тоді понад 2000 одиниць продукції. А працівники ДБР виявили на Рівненській митниці радіатори та будівельні матеріали з РФ, які намагалися завезти до України під виглядом китайських товарів.