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Росіяни обстріляли село на Донеччині, троє поранених

Від влучань ворожих снарядів пошкоджено приватний будинок.

Росіяни обстріляли село на Донеччині, троє поранених
Фото: Донецька облпрокуратура

Російські війська з артилерії обстріляли село Миколаївка в Донецькій області.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

"О 09:20 окупанти обстріляли, ймовірно, зі ствольної артилерії село Миколаївка Костянтинівської міської територіальної громади", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від вибухів постраждали троє селян віком від 53 до 57 років. Чоловіка та одну з жінок російська атака застала в крамниці, ще одну жительку - у власному будинку.

Постраждалі дістали мінно-вибухові травми різного ступеня тяжкості. Парамедики надали їм первинну допомогу на місці події та згодом відвезли до лікарні. Крім того, від влучань ворожих снарядів пошкоджено приватний будинок, господарську споруду та торговельний об’єкт.

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Нагадаємо, що голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що Росія застосовує на Донеччині тактику випаленої землі, бо не досягає очікуваних результатів на полі бою. 

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