Таким чином до декларації вже доєднались 12 країн.

Латвія приєдналася до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України.

Про це повідомив прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш.

“Латвія приєднується до Декларації G7 про підтримку України. Разом із нашими партнерами ми підтримуватимемо Україну у боротьбі з російською агресією стільки, скільки буде потрібно”, - йдеться в повідомленні.

Політик зазначив, що Латвія очікує спеціального міжнародного трибуналу за російську агресію проти України.

Latvia joins #G7 Declaration of support to Ukraine. Together with our partners we will support #Ukraine in its fight against Russia’s aggression for as long as it takes. We expect an ad hoc international tribunal for 🇷🇺 aggression against 🇺🇦. — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) August 9, 2023

Зазначимо, що раніше до декларації приєдналися Данія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Чехія, Фінляндія, Ісландія, Бельгія, Португалія та Румунія.

Нагадаємо, 12 липня члени "Великої сімки" підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Декларація є рамковим загальним документом. Наступний крок після неї – укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами.