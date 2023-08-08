Зеленський запросив прем'єра Нідерландів взяти участь у Кримській платформі

Президент Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте деталізацію двох сторонніх гарантій безпеки.

Про це він повідомив у відеозверненні.

"Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та ключове у нашій розмові – це захист людей, захист від російських окупантів", - сказав Зеленський.

За словами президента, "докладно обговорили, як посилити наших воїнів на передовій та забезпечити більше безпеки нашим містам та селам, усій нашій землі".

"Готуємо нові оборонні пакети. Готуємо посилення нашої авіації сучасними літаками. І саме Нідерланди можуть стати лідерами щодо F-16 для України", - зазначив Зеленський.

"Важливо, що Нідерланди приєдналися до декларації "Великої Сімки" щодо гарантій безпеки для нашої держави і ми обговорили, як саме ці гарантії можна деталізувати на двосторонньому рівні", - додав він.

Зеленський запросив Рютте взяти участь у саміті Кримської платформи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України провів телефонну розмову з Рютте. Вони обговорили актуальні оборонні потреби України, зокрема, в артилерії, бронетехніці та системах ППО для захисту інфраструктури Чорноморської зернової ініціативи.