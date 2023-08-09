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Мешканка Бахмута отримала 9 років тюрми за те, що здавала ворогу геодані промислових об’єктів та шкіл

Протягом травня-червня минулого року 18-річна дівчина передавала представнику ФСБ дані про розташування підрозділів ЗСУ на території міста та його околиць.

Мешканка Бахмута отримала 9 років тюрми за те, що здавала ворогу геодані промислових об’єктів та шкіл
Фото: Донецька обласна прокуратура

Мешканка Бахмута отримала 9 років тюрми за те, що здавала ворогу геодані промислових об’єктів та шкіл.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Прокурори у суді довели, що протягом травня-червня 2022 року 18-річна дівчина передавала представнику ФСБ дані про розташування підрозділів ЗСУ на території м. Бахмута та його околиць. 

Співробітник силового відомства окупантів вийшов на громадянку України й повідомив, що збирає дані про місця дислокації українських військових, щоб вночі російська армія наносила удари по цих об’єктах.

З ідеологічних переконань та бажання наживи вона погодилася на співпрацю та 14 разів передала агенту кремля відомості воєнного характеру. На скріншотах з «Google Maps» дівчина відмічала, зокрема, промислові об’єкти, водосховище й навчальні заклади. За надані послуги інформаторка отримала на банківську картку «винагороду» в розмірі 960 грн.

На вирок суду вона чекала під вартою. 

Нагадаємо, 14 років тюрми отримав колаборант із Лиману, який передавав окупантам дані про переміщення САУ, танків і мобільного шпиталю ЗСУ. Також засуджений здавав місця розташування блокпостів і бомбосховищ, у яких могли перебувати люди. 

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