Протягом травня-червня минулого року 18-річна дівчина передавала представнику ФСБ дані про розташування підрозділів ЗСУ на території міста та його околиць.

Мешканка Бахмута отримала 9 років тюрми за те, що здавала ворогу геодані промислових об’єктів та шкіл.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Прокурори у суді довели, що протягом травня-червня 2022 року 18-річна дівчина передавала представнику ФСБ дані про розташування підрозділів ЗСУ на території м. Бахмута та його околиць.

Співробітник силового відомства окупантів вийшов на громадянку України й повідомив, що збирає дані про місця дислокації українських військових, щоб вночі російська армія наносила удари по цих об’єктах.

З ідеологічних переконань та бажання наживи вона погодилася на співпрацю та 14 разів передала агенту кремля відомості воєнного характеру. На скріншотах з «Google Maps» дівчина відмічала, зокрема, промислові об’єкти, водосховище й навчальні заклади. За надані послуги інформаторка отримала на банківську картку «винагороду» в розмірі 960 грн.

На вирок суду вона чекала під вартою.

Нагадаємо, 14 років тюрми отримав колаборант із Лиману, який передавав окупантам дані про переміщення САУ, танків і мобільного шпиталю ЗСУ. Також засуджений здавав місця розташування блокпостів і бомбосховищ, у яких могли перебувати люди.