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Окупанти вдарили по дитячому садку у Херсоні

Поранення отримав 75-річний чоловік.

Окупанти вдарили по дитячому садку у Херсоні
Ілюстративне фото

Російська армія накрила артилерійським вогнем дитячий садок у Херсоні.

Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

Унаслідок обстрілу легкі поранення отримав 75-річний слюсар.

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Зараз йому надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, росіяни здійснили 66 обстрілів Херсонської області, випустивши 365 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. Через російську агресію двоє людей дістали поранення. 

Також окупанти вночі вдарили артилерією по церкві і будинках в Дніпропетровській області. Загинув юнак, поранені ще троє людей.

Унаслідок ударів по Харківщині поранено трьох осіб і пошкоджено будинки. Російські загарбники масовано з артилерії, мінометів, з використанням керованих авіабомб та іншого озброєння обстрілювали населені пункти області.

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