Ключ до воріт Криму лежить у Чорному морі

Успіх операції з проривом наших Сил самооборони до кордонів Криму буде можливий тільки із одночасними ефективними діями на морі.

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У цих діях наші захисники діють асиметрично. І діють успішно – що продемонструвала нещодавня успішна атака на великий десантний корабель «Оленегорский горняк» у Новоросійську. Причому інструменти цієї асиметричної війни на морі тісно взаємодіють із нашим наступу на суші.

Певним чином у війні на суші ситуація сьогодні нагадує весну минулого року. Із тією різницею, що зараз наступають наші війська, а росіяни щосили намагаються утримати свої глибоко ешелоновані оборонні позиції.

Сутність же ситуації в обох випадках однакова: сили сторін знаходяться у приблизній рівновазі. Але у рівновазі саме на суші. В той час як на морі у нашої країни є шанс нанести успішні та болючі асиметричні удари по агресору.

У квітні минулого року я пов’язував рецепт того, як «заГарпунити» Путіна саме асиметричними діями на морі з поставками британських ракет «Гарпун».

«Вперше з початку війни наші військові, а не Росія, зможуть нанести здалеку дуже болючий удар по ворогу. А саме — наша країна нарешті отримала від Великобританії протикорабельні ракети “Гарпун”. Із-за відсутності важкої далекобійної зброї наші військові не змогли завадити перегрупуванню та накопиченню сил росіянами на Донбасі. Але ж на іншому напрямку — морському - завдячуючи вчасній допомозі Великобританії, отримали можливість показати російським кораблям (а заодно з ними і всім російським військам) той курс, яким всі вони прямуватимуть найближчим часом, якщо добровільно не заберуться геть від нашої країни», - написав я за три дні до того, як флагман ЧФ «Москва» дійсно відправився правильним курсом на дно.

Щоправда, він був знищений не «Гарпуном», а вітчизняним «Нептуном». Що стало додатковим приводом для гордості за країну. Але ж сам факт феєричного знищення «Москви» підтверджував головне: на відміну від складної ситуації на суші, на морі завдяки успішним асиметричним діям наша країна зможе досягнути швидких ефективних перемог.

Сьогодні – вже на новому рівні –наші захисники розпочали ці ефективні операції на морі. Оскільки мають тепер в наявності ефективну далекобійну зброю – морські безекіпажні катери (дрони). Саме з їхньою допомогою спочатку в жовтні минулого року були успішно атаковані кораблі ЧФ Росії у Севастополі, в минулому місяці – Кримській міст, а на днях - кораблі у Новоросійську.

Як констатує авторитетний військовий експерт із Азербайджану Агіль Рустамзаде, цю успішну атаку у Новоросійську (до речі, у цій атаці крім морських дронів брали участь й дрони повітряні) не треба розглядати як окрему подію.

«Сили оборони України, до складу яких входять всі силові ресурси, проводять симетричні операції на суші та асиметричні - на морі. Й треба дивитися на ситуацію не кусками. А дивитися у цілому, через призму всього комплексу заходів, які зараз проводить Україна в рамках своєї наступальної операції. Так, у рамках цієї операції для зменшення оборонного потенціалу знищуються російські військові склади, виснажують засоби ПВО у Криму. А також проводяться різні види морської активності на Чорному морі. Атаки на ЧФ РФ мають мету зменшити використання інструментів цього флоту для того, щоб Україна мала кращі позиції по поновленню зернової угоди. Чи якщо вийде «притиснути» російській флот до їхніх берегів розглядати реалізацію зернової угоди без РФ», - зазначає Агіль Рустамзаде.

Як виглядає, наші Сили оборони найближчими тижнями цей комплекс заходів будуть продовжувати. А на наступному етапі відбудуться скоординовані дії на суші та на морі для забезпечення успіху прориву українських сил на півдні до моря, щоб розрізати російський сухопутний коридор.

У рамках цієї операції ударами ракет Storm Shadow і морськими безпілотниками по Кримському мосту перекидання військових вантажів по ньому на деякий час не деякий час буде суттєво ускладнено. (Зараз іде активна підготовка до цього сценарію – ЗСУ «пристрілюються», наносячи удари по Чонгарському мосту і мосту на Арабатську стрілку). І ось саме після досягнення цього «тимчасового паралічу» Кримського мосту наші війська на суші зможуть зробити успішний прорив і розрізати угруповання російських військ на дві частини.