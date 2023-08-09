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Під Москвою стався потужний вибух на оптико-механічному заводі, який виробляє оптичні прилади для російських силовиків

Попередньо, у завод поцілив невідомий безпілотник.

Під Москвою стався потужний вибух на оптико-механічному заводі, який виробляє оптичні прилади для російських силовиків
Фото: соцмережі

У підмосковному Сергієвому Посаді стався потужний вибух на Загірському оптико-механічному заводі, який виробляє оптичні прилади для силовиків.

Про це повідомляють російські телеграм-канали. 

За попередніми даними, у завод вдарив безпілотник.

На сайті заводу зазначається, що підприємство є «провідним розробником оптичних та оптико-електронних приладів для силових структур, промисловості та охорони здоров'я».

Є інформація, що цей завод, зокрема, виробляє нічні приціли для танків.

Також телеграм-канали повідомляють про як мінімум 10 постраждалих середньої тяжкості.

На заводі проводиться тотальна евакуація. 

Нагадаємо, сьогодні вранці Москва заявила про атаку "бойовими безпілотниками". Місцева влада повідомила, що збила обидва апарати. 

1 серпня в Кремлі визнали "очевидну" загрозу атак безпілотників на Москву. Це відбулося після пʼятої атаки за попередні місяці. Тієї ночі безпілотники атакували бізнес-центр в так званому Москва-Сіті – комплексі елітних новобудов. В атакованій будівлі розташовані офіси декількох російських міністерств.

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