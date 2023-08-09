Головне за ніч та ранок. Середа, 9 серпня

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Ворог завдав чотирьох ракетних та 53 авіаційних ударів, здійснив 86 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, пʼять артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад боєприпасів та дві станції радіоелектронної боротьби противника. Згодом у Генштабі додали, що вранці захисники іще збили ворожий вертоліт, його тип встановлюється.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 9 серпня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року російська армія втратила близько 251 620 осіб. За останню добу українські захисники ліквідували 820 окупантів.

Також знищено вісім танків ворога (загалом 4262), 12 бойових броньованих машин (8290) і 17 артилерійських систем (5013).

Про інші втрати противника – в новині.

Президент Володимир Зеленський оприлюднив остаточні дані щодо жертв ракетного удару росіян по багатоповерхівці Покровська. Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні вже у другій половині дня завершилися рятувальні роботи в Покровську на Донеччині після вчорашнього ракетного удару російських терористів. Дев’ять людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. 82 людини поранено. Усім надається необхідна допомога. Серед поранених – двоє дітей, обидва хлопці, один із них – у тяжкому стані. Його звати Микита, всього лише 11 років дитині, учень 6-го класу школи. Бажаю якнайшвидшого одужання всім, хто постраждав від цієї чергової російської підлості", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що було кілька ракетних ударів. Другий відбувся вже тоді, коли почалася рятувальна операція.

Докладніше – в новині.

Цієї ночі російська армія тричі обстрілювала Нікопольський район Дніпропетровської області. З важкої артилерії окупанти били по Нікополю та Марганецькій громаді.

Загинув 18-річний хлопець. Ще троє людей постраждали – чоловіки 21, 35 та 44 років. У поранених – мінно-вибухові травми та осколкові поранення.

Пошкоджено церкву, 5 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто, кілька ліній електропередач.

Московська влада знову заявила про атаку "бойових безпілотників" на місто. Мер Собянін стверджує, що дрони збили в районі Домодєдова та Мінського шосе.

Повідомлення про це на телеграм-каналі мера російської столиці зʼявилося серед ночі, близько 3 години.

Міноборони країни-агресора в атаці традиційно звинувачує "київський режим".

Російські телеграм-канали опублікували відео з моментом вибуху та коментарями москвичів. Деякі жалілись, що в них "ледь вікна не випали" і "дуже дивний звук був та трєхануло трохи".

Попередня атака безпілотників на Москву сталася в ніч на 6 серпня. Росіяни традиційно заявили, що ППО все збила. В аеропорту "Внуково" тоді відклали всі рейси.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!