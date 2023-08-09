Внаслідок удару росіян по Покровську загинуло дев'ятеро людей, поранені 82, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський оприлюднив остаточні дані щодо жертв ракетного удару росіян по багатоповерхівці Покровська.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Сьогодні вже у другій половині дня завершилися рятувальні роботи в Покровську на Донеччині після вчорашнього ракетного удару російських терористів. Дев’ять людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. 82 людини поранено. Усім надається необхідна допомога. Серед поранених – двоє дітей, обидва хлопці, один із них – у тяжкому стані. Його звати Микита, всього лише 11 років дитині, учень 6-го класу школи. Бажаю якнайшвидшого одужання всім, хто постраждав від цієї чергової російської підлості", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що було кілька ракетних ударів. Другий відбувся вже тоді, коли почалася рятувальна операція.

"Таке свідоме рішення терористів – завдати найбільше болю, найбільше шкоди. І за це буде максимальна відповідальність Росії – хоч би як розвивалися події, але вироки проти терористів повинні бути", - наголосив президент.

Також Зеленський поіменно відзначив тих рятувальників, які працювали у Покровську.

"Хочу сьогодні окремо відзначити учасників цієї рятувальної операції в Покровську. Тих, хто проявив себе найактивніше в допомозі людям. Це старші лейтенанти служби цивільного захисту Андрій Самусін та Олександр Шило, полковник служби цивільного захисту Вячеслав Філюшин. Працівники Національної поліції лейтенант Олександр Чівенков і підполковник Володимир Нікулін. Особливо вдячний усім медикам, які працюють для людей у Покровську та інших містах Донеччини, а особливо сьогодні відзначу фельдшера "швидкої" міста Мирноград Катерину Железняк та лікаря-хірурга покровської лікарні Ігоря Клімова. Дякую вам! Дякую всім, хто рятує життя людей та ліквідовує наслідки російських ударів", - сказав він.

Нагадаємо, 7 серпня росіяни вдарили ракетами по житловому будинку в Покровську. Повідомлялося, що загинули пʼятеро осіб.