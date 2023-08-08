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Черкаська ОВА закликала хасидів утриматися від паломництва до Умані

В ОВА передбачають, що частина вірян, як і торік, усе ж таки наважиться приїхати.

Черкаська ОВА закликала хасидів утриматися від паломництва до Умані
Фото: Ігор Табурець

Черкаська обласна військова адміністрація напередодні Рош га-Шана (юдейський Новий рік) рекомендує хасидам утриматися від відвідування Умані.

Про це повідомив у Телеграмі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Через місяць - Рош га-Шана. Ми рекомендуємо паломникам максимально утриматися від відвідування Умані з огляду на війну, регулярні масовані обстріли нашої країни та можливі провокації з боку Росії", - ідеться в повідомленні голови ОВА.

Водночас, як зазначає Табурець, частина вірян, як і торік, усе ж таки наважиться приїхати, тому влада вживає необхідних заходів для посилення безпеки гостей і місцевих жителів. 

"Сьогодні з цього питання провели засідання спецкомісії за участю заступника посла Держави Ізраїль в Україні пані Лірон Фінкельштейн. Насамперед координуємо роботу щодо заходів безпеки. Вони, як і минулого року, будуть посилені. Опрацьовуємо інші напрями, маючи досвід попередніх святкувань. Йдеться про надання меддопомоги, функціонування закладів громадського харчування, роботу комунальників, протиепідемічні заходи тощо. Ключовий пріоритет незмінний - безпека місцевих жителів і прибулих", - повідомив Табурець.

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Нагадаємо, що 22 березня паломники з усього світу приїхали до міста Умань на святкування дня народження Рабі Нахмана. Правоохоронці Черкащини тоді заявили, що готові до забезпечення публічного порядку та громадської безпеки на території проведення релігійних заходів.

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