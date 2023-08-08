Протистояння артилерії
Протистояння артилерії
Україна досягає прогресу щодо формули Зеленського. Що відомо про зустріч у Джидді
Україна досягає прогресу щодо формули Зеленського. Що відомо про зустріч у Джидді
Митрополита УПЦ МП Іонафана засудили до 5 років тюрми
Митрополита УПЦ МП Іонафана засудили до 5 років тюрми
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
Фатальна жінка на пагорбі
Фатальна жінка на пагорбі
Міністр закордонних справ Китаю після саміту в Саудівській Аравії заявив Лаврову про "неупередженість" у питанні війни в Україні
Міністр закордонних справ Китаю після саміту в Саудівській Аравії заявив Лаврову про "неупередженість" у питанні війни в Україні
З російського полону визволили ще 22 українських військових
З російського полону визволили ще 22 українських військових
Митрополит УПЦ МП Павло вийшов з-під варти під заставу в 33 млн гривень
Митрополит УПЦ МП Павло вийшов з-під варти під заставу в 33 млн гривень
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
ГоловнаСуспільствоВійна

Україна не фіксує отримання Росією зброї КНДР, - Данілов

Поки що Україна може стверджувати про передачу Росії іранської зброї.

Україна не фіксує отримання Росією зброї КНДР, - Данілов
Фото: Укрінформ

Україна поки що не може сказати, що Північна Корея передає Росії свою зброю. 

Про це в ефірі телемарафону заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

"Ми розуміємо, що там відбувається. Чи допомагатиме Корея чи ні, давайте подивимося. На сьогоднішній день ми не можемо сказати, що таке вже відбувається, але ми тримаємо руку на контролі, розуміємо наявні процеси, переговори, які є", - зазначив Данілов.

За його словами, якщо Росія звертається за допомогою до КНДР, це означає, що в неї не все так добре з обладнанням і озброєнням.

Він додав, що поки що Україна може стверджувати про передачу Росії іранської зброї, яка використовується для вбивства мирних людей.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу нещодавно відвідав Північну Корею. Кім Чен Ин також показав Шойгу свої балістичні ракети.

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Шойгу у Північній Кореї шукає зброю.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies