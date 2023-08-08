Україна не фіксує отримання Росією зброї КНДР, - Данілов

Поки що Україна може стверджувати про передачу Росії іранської зброї.

Україна поки що не може сказати, що Північна Корея передає Росії свою зброю.

Про це в ефірі телемарафону заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

"Ми розуміємо, що там відбувається. Чи допомагатиме Корея чи ні, давайте подивимося. На сьогоднішній день ми не можемо сказати, що таке вже відбувається, але ми тримаємо руку на контролі, розуміємо наявні процеси, переговори, які є", - зазначив Данілов.

За його словами, якщо Росія звертається за допомогою до КНДР, це означає, що в неї не все так добре з обладнанням і озброєнням.

Він додав, що поки що Україна може стверджувати про передачу Росії іранської зброї, яка використовується для вбивства мирних людей.

Нагадаємо, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу нещодавно відвідав Північну Корею. Кім Чен Ин також показав Шойгу свої балістичні ракети.

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Шойгу у Північній Кореї шукає зброю.