“На гарячому” викрито нардепа Гунька, який отримував хабар за "продаж" землі агровишу

СБУ спільно з НАБУ викрили народного депутата, який “продавав” землю Національної академії аграрних наук за 85 тисяч доларів.
Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.
Як повідомили Lb.ua джерела у правоохоронних органах, йдеться про нардепа фракції "Слуга народу" Анатолія Гунька.
За гроші посадовець обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок вишу.
“Правоохоронці задокументували злочинну діяльність нардепа та викрили його “на гарячому” під час отримання ним першої частини неправомірної вигоди у розмірі 85 тис. доларів США”, − йдеться у повідомленні.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), вирішується питання щодо повідомлення про підозру народному депутату і двом його спільникам.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на Одещині затримали місцевого ексдепутата у справі про привласнення 15 земельних ділянок на узбережжі Чорного моря. Слідоство встановило, що механізм незаконного відчуження землі на загальну суму 15 млн грн полягав у підробці документів.