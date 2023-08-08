“На гарячому” викрито нардепа Гунька, який отримував хабар за "продаж" землі агровишу

Як повідомили у СБУ, він обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок Нацакадемії аграрних наук.

СБУ спільно з НАБУ викрили народного депутата, який “продавав” землю Національної академії аграрних наук за 85 тисяч доларів.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

Як повідомили Lb.ua джерела у правоохоронних органах, йдеться про нардепа фракції "Слуга народу" Анатолія Гунька.

За гроші посадовець обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок вишу.

“Правоохоронці задокументували злочинну діяльність нардепа та викрили його “на гарячому” під час отримання ним першої частини неправомірної вигоди у розмірі 85 тис. доларів США”, − йдеться у повідомленні.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), вирішується питання щодо повідомлення про підозру народному депутату і двом його спільникам.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині затримали місцевого ексдепутата у справі про привласнення 15 земельних ділянок на узбережжі Чорного моря. Слідоство встановило, що механізм незаконного відчуження землі на загальну суму 15 млн грн полягав у підробці документів.