Російські спецслужби намагалися зламати електронну систему планування операцій ЗСУ

Відповідальність за кібератаки лежить на хакерському угрупованні Sandworm, яке підконтрольне російській воєнній розвідці.

СБУ викрила спроби російських спецслужб проникнути в електронну систему планування операцій ЗСУ. Дії російських хакерів заблокували.

Росіяни намагалися проникнути в українські військові мережі та організувати збір розвідувальних даних. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Завдяки оперативній реакції російські спецслужби не змогли отримати доступ до чутливої інформації щодо дій ЗСУ, локацій і переміщення Сил оборони та їхнього технічного забезпечення.

Оборонна кібероперація проводилась у взаємодії зі Збройними Силами України.

"З перших днів повномасштабної війни ми відбиваємо кібератаки російських спецслужб, які намагаються зламати нашу систему військового управління і не тільки. Проведена нами зараз операція – це кібероборона нашого війська", – зазначив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

За його словами, відповідальність за кібератаки лежить на хакерському угрупованні Sandworm, яке підконтрольне російській воєнній розвідці.

Для поширення "вірусів" у системі ворог робив основну ставку на захоплення українських планшетів на полі бою. В подальшому вони планували використовувати наявні на цих пристроях доступи та програми для проникнення в систему.

Загалом Служба безпеки виявила майже 10 ворожих шпигунських програм, які були призначені для отримання інформації із системи.

Нагадаємо, нещодавно хакери, яких підозрюють у роботі на російську службу зовнішньої розвідки, атакували десятки дипломатів у посольствах в Україні за допомогою підробленої реклами автомобілів, намагаючись зламати їхні комп'ютери.