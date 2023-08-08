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Російські спецслужби намагалися зламати електронну систему планування операцій ЗСУ

Відповідальність за кібератаки лежить на хакерському угрупованні Sandworm, яке підконтрольне російській воєнній розвідці. 

Російські спецслужби намагалися зламати електронну систему планування операцій ЗСУ
Фото: Карикатура Євгенії Олійник/ Радіо Свобода

СБУ викрила спроби російських спецслужб проникнути в електронну систему планування операцій ЗСУ. Дії російських хакерів заблокували.

Росіяни намагалися проникнути в українські військові мережі та організувати збір розвідувальних даних. Про це повідомили в пресслужбі СБУ

Завдяки оперативній реакції російські спецслужби не змогли отримати доступ до чутливої інформації щодо дій ЗСУ, локацій і переміщення Сил оборони та їхнього технічного забезпечення. 

Оборонна кібероперація проводилась у взаємодії зі Збройними Силами України.

"З перших днів повномасштабної війни ми відбиваємо кібератаки російських спецслужб, які намагаються зламати нашу систему військового управління і не тільки. Проведена нами зараз операція – це кібероборона нашого війська", – зазначив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

За його словами, відповідальність за кібератаки лежить на хакерському угрупованні Sandworm, яке підконтрольне російській воєнній розвідці. 

Для поширення "вірусів" у системі ворог робив основну ставку на захоплення українських планшетів на полі бою. В подальшому вони планували використовувати наявні на цих пристроях доступи та програми для проникнення в систему. 

Загалом Служба безпеки виявила майже 10 ворожих шпигунських програм, які були призначені для отримання інформації із системи. 

Нагадаємо, нещодавно хакери, яких підозрюють у роботі на російську службу зовнішньої розвідки, атакували десятки дипломатів у посольствах в Україні за допомогою підробленої реклами автомобілів, намагаючись зламати їхні комп'ютери.

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