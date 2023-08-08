Також пошкоджені житлові будинки і транспортні засоби жителів населеного пункту.

Російські окупанти обстріляли 8 серпня близько 12.00 населений пункт Куцурубської територіальної громади Миколаївського району Миколаївщини.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Внаслідок обстрілів двоє хлопців віком 13 і 16 років, отримали мінно-вибухові поранення. Їх доставили до лікарні.

Крім того, через обстріли були пошкоджені житлові будинки і транспортні засоби жителів.

Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Фото: Миколаївська обласна прокуратура

На місці події працюють прокурори, слідчі СБУ та поліції, криміналісти та вибухотехніки ГУ Національної поліції в області. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, нині близько 9:20 росіяни обстріляли селище Козача Лопань у Харківській області. Внаслідок атаки були поранені двоє чоловіків.

Уночі ворог чотири рази обстрілював з важкої артилерії та "Градів" Нікопольський район Дніпропетровської області.