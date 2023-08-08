Україна отримає бельгійські танки Leopard-1, які закупила для Києва неназвана країна, − ЗМІ

Власником танків є компанія OIP Land Systems, яка має 50 таких танків. Два танки вирушили на модернізацію.

Україна отримає бельгійські танки Leopard-1, закуплені для Києва неназваною країною. Про це пише бельгійське видання Business AM з посиланням на джерела.

Власником танків є компанія OIP Land Systems, яка має 50 таких танків. У понеділок вранці перші танки вже вирушили на модернізацію, а далі поїдуть на поле бою в Україну.

Танки було повністю виведено з експлуатації кілька років тому. Під тиском необхідності додаткової економії армійське керівництво вирішило зняти з озброєння всю важку гусеничну техніку та замінити її легшою бронетехнікою.

Однак танки так і не потрапили до списку техніки, що постачається Бельгією Україні. За словами міністра оборони Людовіна Дедондера, їхнє введення в експлуатацію було занадто дорогим.

Компанія просила до 500 тисяч євро за автомобіль, урядовці заявили, що така ціна – зависока. Водночас на думку експертів, півмільйона євро − це ринкова вартість цих автомобілів.

Зазначимо, Бельгія продала компанії танки лише за 15 000 євро за штуку – майже за ціною брухту. Армія мала дуже мало ангарів для розміщення списаної техніки, тому машини продали за такою низькою ціною.

Як зазначає Мілітарний, на модернізацію вирушили перші два танки Leopard 1. Машини завантажили у місті Турне.

“Танки спочатку зупиняться в Німеччині та Італії, там їх капітально відремонтують і оснастять сучасними системами озброєння. Після цього вони вирушать на поле бою”, – сказав власник OIP Land Systems Фредерік Верслуйс.

Відомо, що на складах компанії зберігають близько 50 танків Leopard 1. За повідомленнями власника, під час купівлі справними були лише 33 одиниці.

Верслуйс також заявив, що його фірма готує 90 бронетранспортерів М113, викуп яких профінансувала Велика Британія.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки схвалили передачу Україні першої партії танків Abrams. Вони прибудуть до нашої країни на початку осені.