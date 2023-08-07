Фатальна жінка на пагорбі
Фатальна жінка на пагорбі
В контексті майбутньої міграції важливо, щоб українську вчили в Узбекистані, Таджикистані, Манілі, на Філіппінах, - Глібовицький
В контексті майбутньої міграції важливо, щоб українську вчили в Узбекистані, Таджикистані, Манілі, на Філіппінах, - Глібовицький
На консультаціях у Саудівській Аравії звучали різні погляди щодо принципів миру для України, - Єрмак
На консультаціях у Саудівській Аравії звучали різні погляди щодо принципів миру для України, - Єрмак
В Конституції РФ не записано жодних українських територій, – Подоляк відреагував на заяву Кремля
В Конституції РФ не записано жодних українських територій, – Подоляк відреагував на заяву Кремля
Протистояння артилерії
Протистояння артилерії
NGL: депутат міськради Львівської області, син нардепки Дмитро Копанчук із січня не повертався в Україну
NGL: депутат міськради Львівської області, син нардепки Дмитро Копанчук із січня не повертався в Україну
Інформація про те, що Саудівська Аравія представила ще один мирний план у Джидді не відповідає дійсності (уточнено)
Інформація про те, що Саудівська Аравія представила ще один мирний план у Джидді не відповідає дійсності (уточнено)
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Україна досягає прогресу щодо формули Зеленського. Що відомо про зустріч у Джидді
Україна досягає прогресу щодо формули Зеленського. Що відомо про зустріч у Джидді
ГоловнаСвіт

Кулеба в розмові з Блінкеном закликав США надати Україні ракети ATACMS

Голова МЗС подякував Сполученим Штатам за підтримку.

Кулеба в розмові з Блінкеном закликав США надати Україні ракети ATACMS
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в розмові з державним секретарем США Ентоні Блінкеном висловив подяку США за вже надану військову допомогу і закликав надати Україні ракети великої дальності ATACMS.

Про це Кулеба написав у Twitter.

"Обговорили подальші кроки з розширення глобальної підтримки Формули миру та рішення щодо розширення експорту зерна. Я подякував США за всю надану допомогу та наголосив на необхідності надання ATACMS для посилення далекобійних спроможностей України", - зазначив голова МЗС.

Нагадаємо, раніше Кулеба закликав партнерів озброїти Україну літаками F16.

У липні The Washington Post писало, що адміністрація президента США Джо Байдена, принаймні наразі, твердо тримається своєї відмови надіслати в Україну ракети ATACMS, попри все більший тиск з боку американських законодавців та прохання уряду в Києві.

Президент Володимир Зеленський також говорив, що вони з Байденом говорили про ракети на саміті НАТО у Вільнюсі, але рішення не було прийнято. Зі свого боку посадовці з питань оборони та адміністрації США кажуть, що не було жодних змін у політиці США та жодного предметного обговорення цього питання протягом місяців. 

У Пентагоні вважають, що у Києва є нагальніші потреби, ніж ATACMS, і стурбовані тим, що відправка великої кількості ракет в Україну, щоб змінити ситуацію на полі бою, серйозно підірве готовність США до інших можливих конфліктів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies