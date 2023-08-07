Кулеба в розмові з Блінкеном закликав США надати Україні ракети ATACMS

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в розмові з державним секретарем США Ентоні Блінкеном висловив подяку США за вже надану військову допомогу і закликав надати Україні ракети великої дальності ATACMS.

Про це Кулеба написав у Twitter.

"Обговорили подальші кроки з розширення глобальної підтримки Формули миру та рішення щодо розширення експорту зерна. Я подякував США за всю надану допомогу та наголосив на необхідності надання ATACMS для посилення далекобійних спроможностей України", - зазначив голова МЗС.

Нагадаємо, раніше Кулеба закликав партнерів озброїти Україну літаками F16.

У липні The Washington Post писало, що адміністрація президента США Джо Байдена, принаймні наразі, твердо тримається своєї відмови надіслати в Україну ракети ATACMS, попри все більший тиск з боку американських законодавців та прохання уряду в Києві.

Президент Володимир Зеленський також говорив, що вони з Байденом говорили про ракети на саміті НАТО у Вільнюсі, але рішення не було прийнято. Зі свого боку посадовці з питань оборони та адміністрації США кажуть, що не було жодних змін у політиці США та жодного предметного обговорення цього питання протягом місяців.

У Пентагоні вважають, що у Києва є нагальніші потреби, ніж ATACMS, і стурбовані тим, що відправка великої кількості ракет в Україну, щоб змінити ситуацію на полі бою, серйозно підірве готовність США до інших можливих конфліктів.