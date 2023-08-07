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Зеленський обговорив на селекторному засіданні ситуацію на фронті та продовження роботи "зернового коридору"

Також на зустрічі мова йшла про ворожі обстріли та ліквідацію їхніх наслідків.

Зеленський обговорив на селекторному засіданні ситуацію на фронті та продовження роботи "зернового коридору"
Фото: Телеграм-канал Володимира Зеленського

Сьогодні президент Володимир Зеленський провів селекторне засідання, на якому обговорювалася ситуація на фронті, постачання боєприпасів та продовження роботи "зернового коридору".

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Згідно з повідомленням, на зустрічі заслухали доповідь головнокомандувача Валерія Залужного про напружені оборонні та наступальні операції на фронті.

Міноборони прозвітувало про надходження техніки та боєприпасів, а також про календар постачання на близьку й середню перспективу. Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості відзвітувало про власне виробництво озброєння.

"Розвідки, ГУР і СЗР, довели до відома дані, отримані з Росії. Розуміємо найближчі плани ворога. Голова СБУ Малюк відзвітував про боротьбу зі зрадниками в Україні", – зазначив президент.

На зустрічі також обговорювалися російські обстріли цивільних об’єктів, дії з ліквідації наслідків обстрілів та допомога постраждалим.

"Також готуємо до виконання деякі рішення Ставки ВГК щодо продовження "зернового коридору", – додав Зеленський.

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Нагадаємо, за словами глави держави, за минулий тиждень російські терористи застосували проти України 65 різних ракет та 178 ударних безпілотників, серед них – 87 "Шахедів". Більшість повітряних цілей знищили сили ППО.

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