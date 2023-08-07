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У результаті зламу Московського БТІ СБУ отримала дані про майно російських чиновників, – джерела

Служба може встановити місця проживання російських посадовців та їхніх родин, а також дізнатися, яким майном вони володіють. 

У результаті зламу Московського БТІ СБУ отримала дані про майно російських чиновників, – джерела
Фото: Twiiter хакерів

СБУ може бути причетною до зламу хакерами сайту та внутрішньої IT-інфраструктури Московського міського бюро технічної інвентаризації (МосміськБТІ). Після зламу весь масив даних було викачано, а потім знищено, повідомили джерела LB.ua. 

Зараз з інформацією про майно московських політиків, держслужбовців та військових працює СБУ. Тепер Служба може встановити місця проживання російських посадовців та їхніх родин, а також дізнатися, яким майном вони володіють. 

Станом на сьогоднішній ранок сайт Московського БТІ не працював. Хакери розмістили на ньому своє послання росіянам.

Нагадаємо, у ніч на 7 серпня хакери зламали сайт Московського бюро технічної інвентаризації, в базах даних якого міститься інформація про власників нерухомості в російській столиці. У повідомленні на сторінці зламаного сайту хакери заявили, що отримали дані про власників нерухомості у Москві. 

У розміщеному на сайті повідомленні хакери заявили, що "інформація про держслужбовців, політиків, військових та представників спецслужб, які підтримують війну з Україною, передана силам оборони України". Московське бюро виток даних заперечує і стверджує, що хакери отримали доступ лише до публікацій на сайті.

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