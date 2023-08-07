Хакери зламали сайт Московського бюро технічної інвентаризації, яке маю базу даних власників нерухомості столиці РФ

У ніч на 7 серпня хакери зламали сайт Московського бюро технічної інвентаризації, в базах даних якого міститься інформація про власників нерухомості в російській столиці. У повідомленні на сторінці зламаного сайту хакери заявили, що отримали дані про власників нерухомості у Москві, пишуть російські медіа.
У розміщеному на сайті повідомленні хакери заявили, що "інформація про держслужбовців, політиків, військових та представників спецслужб, які підтримують війну з Україною, передана силам оборони України. Московське бюро виток даних заперечує і стверджує, що хакери отримали доступ лише до публікацій на сайті.
Російські медіа стверджують, що в заяві хакерів були посилання на їхні сторінки в твітері та телеграм – sudo rm-RF. У твітері з такою назвою заявлено, що вони "айтівці, які працюють для миру в Україні".
Infrastructure and databases of the @mosgorbti were destroyed! We have all the data on the places of residence and property of the inhabitants of the capital of the damned aggressor country that unleashed a war with a peaceful state. pic.twitter.com/dKEfXibhIr— sudo rm -RF (@sudormRF6) August 7, 2023
Information about civil servants, politicians, military and special services representatives supporting the war with Ukraine has been transferred to the Defense Forces of Ukraine.— sudo rm -RF (@sudormRF6) August 7, 2023
We know everyone!
We know everything!
Enemies will be found and destroyed!
Beware just retribution!
Раніше цей акаунт був повʼязаний із великою атакою на Rutube в 2022, пише російськомовне бюро "Радіо Свобода".
Нагадаємо, 30 липня українські хакери зламали російській системи масової розсилки повідомлень і особливим чином привітали військових моряків армії окупанта з днем ВМС РФ. Окупанти відкривали відео з атаками на російські військові кораблі, зокрема крейсер “Москва”. У повідомленнях містилась “троянська” програма, яка знімає інформацію з телефонів та перенаправляє її на українські сервери.