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Хакери зламали сайт Московського бюро технічної інвентаризації, яке маю базу даних власників нерухомості столиці РФ

Вони стверджують, що отримали дані про нерухомість всіх посадовців та військових, які підтримують війну. 

У ніч на 7 серпня хакери зламали сайт Московського бюро технічної інвентаризації, в базах даних якого міститься інформація про власників нерухомості в російській столиці. У повідомленні на сторінці зламаного сайту хакери заявили, що отримали дані про власників нерухомості у Москві, пишуть російські медіа.

Фото: sudo rm - RF

У розміщеному на сайті повідомленні хакери заявили, що "інформація про держслужбовців, політиків, військових та представників спецслужб, які підтримують війну з Україною, передана силам оборони України. Московське бюро виток даних заперечує і стверджує, що хакери отримали доступ лише до публікацій на сайті.

Російські медіа стверджують, що в заяві хакерів були посилання на їхні сторінки в твітері та телеграм – sudo rm-RF. У твітері з такою назвою заявлено, що вони "айтівці, які працюють для миру в Україні". 

Раніше цей акаунт був повʼязаний із великою атакою на Rutube в 2022, пише російськомовне бюро "Радіо Свобода".

Нагадаємо, 30 липня українські хакери зламали російській системи масової розсилки повідомлень і особливим чином привітали військових моряків армії окупанта з днем ВМС РФ. Окупанти відкривали відео з атаками на російські військові кораблі, зокрема крейсер “Москва”. У повідомленнях містилась “троянська” програма, яка знімає інформацію з телефонів та перенаправляє її на українські сервери.

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