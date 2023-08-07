Хакери зламали сайт Московського бюро технічної інвентаризації, яке маю базу даних власників нерухомості столиці РФ

Вони стверджують, що отримали дані про нерухомість всіх посадовців та військових, які підтримують війну.

У ніч на 7 серпня хакери зламали сайт Московського бюро технічної інвентаризації, в базах даних якого міститься інформація про власників нерухомості в російській столиці. У повідомленні на сторінці зламаного сайту хакери заявили, що отримали дані про власників нерухомості у Москві, пишуть російські медіа.

Фото: sudo rm - RF

У розміщеному на сайті повідомленні хакери заявили, що "інформація про держслужбовців, політиків, військових та представників спецслужб, які підтримують війну з Україною, передана силам оборони України. Московське бюро виток даних заперечує і стверджує, що хакери отримали доступ лише до публікацій на сайті.

Російські медіа стверджують, що в заяві хакерів були посилання на їхні сторінки в твітері та телеграм – sudo rm-RF. У твітері з такою назвою заявлено, що вони "айтівці, які працюють для миру в Україні".

Infrastructure and databases of the @mosgorbti were destroyed! We have all the data on the places of residence and property of the inhabitants of the capital of the damned aggressor country that unleashed a war with a peaceful state. pic.twitter.com/dKEfXibhIr — sudo rm -RF (@sudormRF6) August 7, 2023

Information about civil servants, politicians, military and special services representatives supporting the war with Ukraine has been transferred to the Defense Forces of Ukraine.

We know everyone!

We know everything!

Enemies will be found and destroyed!

Beware just retribution! — sudo rm -RF (@sudormRF6) August 7, 2023

Раніше цей акаунт був повʼязаний із великою атакою на Rutube в 2022, пише російськомовне бюро "Радіо Свобода".

Нагадаємо, 30 липня українські хакери зламали російській системи масової розсилки повідомлень і особливим чином привітали військових моряків армії окупанта з днем ВМС РФ. Окупанти відкривали відео з атаками на російські військові кораблі, зокрема крейсер “Москва”. У повідомленнях містилась “троянська” програма, яка знімає інформацію з телефонів та перенаправляє її на українські сервери.