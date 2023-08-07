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Російська армія збільшила кількість обстрілів на сході, − Маляр

Ворог витратив півмільйона боєприпасів за тиждень.

Російська армія збільшила кількість обстрілів на сході, − Маляр
Ганна Маляр
Фото: Telegram/Ганна Маляр

Російська армія збільшила кількість обстрілів на сході України.

Про це заявила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр, повідомили у Military Media Center.

За її словами, минулого тижня ворог здійснив понад 9000 обстрілів.

Маляр додала, що “майже півмільйона боєприпасів ворог витратив на Сході тільки минулого тижня”. 

“У такому суцільному артилерійському вогні наші бійці продовжували наступальні дії на Бахмутському напрямку”, − зазначила урядовиця.

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Нагадаємо, за тиждень російські терористи застосували проти України 65 різних ракет та 178 ударних безпілотників, серед них – 87 "Шахедів".

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