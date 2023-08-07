Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Наєв обговорив з польським колегою вагнерівців у РБ

Також йшлося про додаткове навчання українського персоналу експлуатації польської техніки.

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв зустрівся з командувачем Оперативного командування видів Збройних сил Польщі, генерал-лейтенантом Томашем Піотровскі.

Про це повідомив Телеграм-канал КОС ЗСУ.

Сторони обговорили перспективні напрями двосторонньої співпраці, безпекову ситуацію у регіоні, а також шляхи надання військової допомоги Україні.

У контексті можливих загроз через розміщення у Білорусі угруповань ПВК “Вагнер” Наєв наголосив на важливості продовження обміну інформацією та досвідом організації бойової роботи на пунктах управління.

Крім цього, він зазначив про необхідність додаткового навчання відповідних українських фахівців експлуатації та ремонту польської військової техніки. Піотровський підтримав цю ініціативу.

Нагадаємо, Варшава надала Мінську детальну інформацію, яка підтверджує факт порушення повітряного простору Польщі 1 серпня двома білоруськими військовими вертольотами.