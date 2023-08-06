В Конституції РФ не записано жодних українських територій, – Подоляк відреагував на заяву Кремля

В російській Конституції не записано жодних територій України. Натомість є тимчасово окуповані РФ території, які будуть обов’язково звільнені Збройними силами.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Жодних "територій України, записаних у Конституцію Росії", на які "претендує Росія", немає… Є лише тимчасово окуповані території України, на яких відбуваються активні бойові дії. Території буде звільнено", – йдеться у повідомленні.

Жодних «територій України, записаних у Конституцію Росії», на які «претендує #Росія», немає… Є лише тимчасово окуповані території України, на яких відбуваються активні бойові дії. Території буде звільнено. Зауважу також, що «Конституція Росії» не має стосунку до сталих юридичних… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 6, 2023

Подоляк наголосив, що "Конституція Росії не має стосунку до сталих юридичних документів та її зміст не може братися до розгляду".

Нагадаємо, прессекретар президента РФ Путіна Дмитро Пєсков заявив виданню виданню The New York Times, що наразі для укладення мирної угоди з Україною немає підстав. За його словами, Кремль має намір контролювати окуповані території, "які записані в Конституції РФ як російські".