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В Конституції РФ не записано жодних українських територій, – Подоляк відреагував на заяву Кремля

Окуповані території будуть звільнені.

В Конституції РФ не записано жодних українських територій, – Подоляк відреагував на заяву Кремля
Фото: Влад Кузніченко

В російській Конституції не записано жодних територій України. Натомість є тимчасово окуповані РФ території, які будуть обов’язково звільнені Збройними силами.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Жодних "територій України, записаних у Конституцію Росії", на які "претендує Росія", немає… Є лише тимчасово окуповані території України, на яких відбуваються активні бойові дії. Території буде звільнено", – йдеться у повідомленні.

 

Подоляк наголосив, що "Конституція Росії не має стосунку до сталих юридичних документів та її зміст не може братися до розгляду".

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Нагадаємо, прессекретар президента РФ Путіна Дмитро Пєсков заявив виданню виданню The New York Times, що наразі для укладення мирної угоди з Україною немає підстав. За його словами, Кремль має намір контролювати окуповані території, "які записані в Конституції РФ як російські".

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