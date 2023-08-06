З Маріуполя до Бердянська вирушили понад 60 одиниць техніки окупантів, - Андрющенко

У колоні також три танки Т-72.

Велика колона військової техніки РФ у супроводі Росгвардії рухалася через тимчасово окупований Маріуполь у напрямку Бердянська.

Про це в Телеграмі заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Зафіксовано 60 одиниць вантажівок та автобусів із БК та живою силою, а також три танки Т-72 на тягачах", - зазначив Андрющенко.

За його словами, війська РФ, ймовірно, поповнюють свої ресурси через втрати на Таврійському напрямку.

5 серпня Андрющенко вже повідомляв, що російські окупаційні війська перекидають через тимчасово окупований Маріуполь боєприпаси та танки.