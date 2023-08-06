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Росіяни обстріляли село на Харківщині, двоє поранених

Внаслідок удару пошкоджений приватний будинок.

Росіяни обстріляли село на Харківщині, двоє поранених
Фото: Нацполіція

Російські окупанти в черговий раз обстріляли Харківську область.

Про це повідомляє Національна поліція.

Об 11:30 росіяни здійснили артобстріл села Путникове Купʼянського району.

Внаслідок ворожого удару пошкоджений приватний будинок. Поранення в результаті обстрілу отримали 65-річний чоловік та 60-річна жінка. Від госпіталізації вони відмовились.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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Нагадаємо, що внаслідок ворожого обстрілу села Подоли у Куп’янському районі загинула жінка 58 років.

Унаслідок учорашнього обстрілу Кругляківки Купʼянського району пошкоджено нежитлове приміщення. За попередніми даними, загинули двоє чоловіків, ще четверо були поранені. Ще одна людина поранена внаслідок обстрілів самого Купʼянська. 

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