Україна досягає прогресу щодо формули Зеленського. Що відомо про зустріч у Джидді

Вже два дні у саудівській Джидді тривають перемовини радників глав держав з питань національної безпеки. Головна мета – домовитися про імплементацію формули миру президента Зеленського. Високопосадовці з 42 держав приєдналися до нинішнього форуму . Причому цього разу приїздили ключові представники Глобального півдня – ті країни, які раніше намагалися дистанціюватися від війни і вирішили підтримувати сталі економічні відносини з Росією. Йдеться, зокрема, про Китай, Індію, Бразилію та Південноафриканську республіку. Представників РФ на зустріч не запросили, що в чергове продемонструвало: світ прагне встановити мир не за російськими правилами.

Дорога до Джидди

Україна довгі пів року йшла до цього форуму у Джидді. Спочатку відбулося голосування в Генасамблеї ООН за резолюцію «Про необхідність досягнення миру в Україні», яка повністю базувалася на формулі миру Зеленського. Далі керівник Офісу Андрій Єрмак проводив засідання з послами держав, які приєдналися та підтримали ініціативу президента. До речі, їх поступово ставало усе більше. Загалом очільник ОПУ провів п'ять таких зустрічей, кожна з яких була присвячена певному аспекту плану. Про ядерну безпеку, до прикладу, говорили на ЧАЕС, про повернення полонених – в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, про відновлення територіальної цілісності – в стінах Верховної Ради.

Фото: president.gov.ua Керівник офісу президента Андрій Єрмак

В подальшому постало питання щодо імплементації формули та створення потрібних механізмів задля того, щоби сформувати сталий мир саме на умовах України. Для цього Андрій Єрмак та його профільні заступники провели два раунди зустрічей – у Хіросімі та Копенгагені. На останній були представлені лише 15 країн, однак вже тоді стало зрозуміло, що для Києва назріла позитивна тенденція – держави Глобального Півдня почали приєднуватися до ініціативи. Тож стало небаченим досягненням, коли на зустріч радників у Джидду приїхали представники 42 країн.

Про що вже домовилися

За даними італійської газети Corriere della Sera, учасники погодилися, що повага до територіальної цілісності України є базовою умовою. Нагадаємо, що раніше Китай оголосив про ініціативу президента Сі, яка передбачала припинення вогню, а, по суті, подальше перебування російських військ на окупованих українських територіях. Президент Бразилії Лула раніше зазначав, що Крим має відійти Росії. Були схожі африканські та індонезійські ініціативи, які загалом були калькою з китайського плану і мали на меті лише одне – підтримати китайський план.

Саміт у Джидді показав, що питання територіальної цілісності узагалі не може бути питанням для обговорення. Усі учасники зазначили, що Україна визнана у всіх своїх міжнародних кордонах, а формула миру – базуватися на Статуті ООН, який унеможливлює використання сили задля окупації території суверенної держави.

Фото: CNBC Онлайн виступ президента України Володимира Зеленського на саміті Ліги арабських держав у Джидді 19 травня 2023 року.

Водночас американське видання The Wall Street Journal повідомило, що ще у Копенгагені виникли розбіжності щодо виконання пункту шостого формули щодо виведення російських військ з усієї території України. В коментарі LB.ua джерело, близьке до переговорного процесу повідомило, що «у Джидді ніхто прямо не виступив проти пункту 6 та виведення російських військ з української території. Тільки китайський представник намагався говорити про припинення вогню». Як стало відомо, українська сторона не погоджувалася у Джидді, як про це написали деякі західні видання, на проведення жодних негайних мирних перемовин щодо виведення російських військ.

Також, за інформацією LB.ua, зараз будуть сформовані робочі групи щодо опрацювання механізмів для кожного з десяти пунктів формули Зеленського. Далі саудити презентують план подальших перемовин з цими групами для того, щоби обговорити такі питання, як глобальна продовольча безпека, ядерна безпека та звільнення бранців. Один з переговорників у Джидді зазначив, що «сторони зараз працюють над тим, щоби наповнити пункти формули конкретними механізмами».

Президент Зеленський раніше просив держави узяти умовне шефство над реалізацією кожного з пунктів формули і допомогти у її імплементації. Нині виглядає так, що чимало країн, зокрема і Глобального півдня, відгукнулися на заклик глави нашої держави.

Розворот Глобального півдня?

Україна домоглася чималих успіхів у Джидді. У зустрічі брали участь лідери з усіх без виключення континентів. Латинська Америка була представлена лідерами – Бразилією, Аргентиною, Чилі. Більшість країн Затоки та загалом лідери Близького Сходу та африканського континенту там були присутні – Саудівська Аравія, ОАЕ, Бахрейн, Єгипет, Йорданія, ПАР. Проте ключове – це участь держав, які раніше не просто тримали дистанцію і торгували з Росією під час війни, а ще й намагалися виступати її адвокатами – Китаю, Індії та Бразилії.

Китай направив свого спецпредставника з питань Євразії Лі Хуея. Як раніше зазначав в ексклюзивному коментарі глава МЗС України Дмитро Кулеба, участь китайського дипломата – «це історична перемога». Міністр зазначав, що Росія точно не очікувала участі Китаю у цій зустрічі.

Фото: EPA/UPG Cпецпредставника Китаю з питань Євразії Лі Хуея

Разом з тим, як повідомляли американські видання, сам Лі Хуей привіз із собою черговий план з врегулювання. Нині LB.ua намагається дізнатися, що саме це був за документ – сумнозвісна ініціатива президента Сі чи щось інше. За даними агентства dpa, саудити так само представили свій мирний план, який начебто складається з кіцлькох пунктів: визнання територіальної цілісності України, припинення вогню, початок мирних перемовин за посередництва ООН та обмін полоненими. Ми намагаємося дізнатися додаткові деталі та отримати реакцію української сторони.

Повертаючись до Китаю, варто сказати, що у нього не було іншої опції, окрім як приїхати до Джидди. Про саудівський фактор ми розкажемо дещо пізніше, одначе ключове – це участь у зустрічі країн БРІКС (усіх, окрім, звісно, Росії) та чималої кількості країн, які мають ті чи інші зв’язки із китайською ініціативою ШОС. І це є також величезною перемогою України.

Є ще одне досягнення – це поступовий перехід на наш бік Бразилії та ПАР. Як стверджують співрозмовники LB.ua, у Андрія Єрмака поступово вибудовуються гарні зв’язки з головним радником бразильського президента – Селсо Аморімом, який брав участь у форумі в Джидді по відеозв’язку, скерувавши на зустріч високих представників. Як вказують наші дипломатичні джерела, президент ПАР Сиріл Рамафоса змінив свою позицію щодо війни після поїздки до Києва, коли прогулявся містом під звуки сирен і після того, як Росія вийшла із зернової угоди та вдарила по українських портах. Свою позицію глава Південноафриканської республіки озвучив Путіну у вічі, сказавши, що той має не зернові подачки давати африканцям, а поновити продовольчу безпеку та зупинити війну.

Тож нині ми бачимо позитивну тенденцію: Глобальний південь почав змінювати свою позицію щодо України та війни, що її веде Росія. Чи він розвернувся у наш бік? Ще ні. Проте ми на початку цього процесу, хоча нам ще слід працювати з Індією та Китаєм, а також залучати на свій бік більше африканських держав. Загалом усе це – гарна новина для України і вкрай погана для Росії.

Фото: alyaum.com

Фактор принца Салмана

До речі, про саму Росію: її керівництво робило усе можливе, щоби зірвати зустріч у Джидді. Як пояснили співрозмовники LB.ua знайомі із ходом перемовин, у МЗС РФ та у Кремлі викликали послів іноземних держав, які заявили про участь у форумі у Джидді та намагалися тиснути та шантажувати їх, вимагаючи, щоби їх країни відмовилися брати участь в ініціативі Зеленського. Втім, Москві мало що вдалося досягти.

Велику роль у цьому зіграв спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман. Саме він агітував країни Затоки та Близького Сходу долучитися до форуму. Крім того, після перемовин із президентом Зеленським він зміг переконати китайського лідера Сі Цзіньпіна відправити в Джидду свого спецпредставника.

Саудити ніколи і нічого не роблять просто так. У принца Салмана є конкретна мета. Для початку – втримати ринок нафти та прогнозовані ціни на ньому. Саудівська Аравія – лідер ОПЕК та один з найбільших постачальників нафти у світі. Їй не потрібно, щоби Росія відправляла кудись свої енергоресурси за дисконтними цінами і обвалювала саудівські поставки. Ця ситуація загалом призвела до суперечок з керівництвом США, з яким і так у Салмана склалися не дуже гарні відносини. І тут криється ще одна мета: принцу потрібно налагодити нормальні відносини зі Сполученими Штатами – найбільшим постачальником озброєння в Королівство, ключовим економічним партнером. На тлі зближення з Китаєм, підписання угоди з Іраном та вбивства колумніста американської газети The Washington Post Джамаля Хашогі Салману потрібно було щось зробити таке, щоби змусило чинну американську адміністрацію пом’якшити своє ставлення до майбутнього монарха.

Фото: ОПУ Спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммад ібн Салман аль Сауд і Президент України Володимир Зеленський

І йому це вдалося. Організація форуму з підтримки формули миру Зеленського, залучення до цього формату багатьох нових держав, проведення у Джидді переговорів радника з нацбезпеки президента Байдена Джейка Саллівана та заступниці Державного секретаря Вікторії Нуланд з китайським спецпредставником Лі Хуеєм – це значна перемога Салмана та загалом Саудівської Аравії.

Сам принц мріє про те, щоби його країна відмовилася від залежності з виробництва нафти і стала регіональним лідером з сучасною індустрією. Для цього Салман хоче реалізувати план Vision 2030, а війна Росії йому у цьому дуже заважає.

Що далі?

Поки що Київ працює над наповненням формули конкретними механізмами з для подальшої імплементації. Далі Україна намагатиметься організувати Глобальний саміт миру. Під час нещодавньої наради послів президент Зеленський казав, що така зустріч може відбутися вже восени. Хтось навіть казав, що певний прогрес може статися вже під час вересневої сесії Генасамблеї ООН.

Невдовзі побачимо, чи вдалося Києву переконати своїх візаві у доцільності проведення такого саміту вже ближчим часом. Очевидно, що подібний саміт буде установчим, а в подальшому відбудеться напрацювання механізмів за кожним з пунктів формули, які допоможуть в подальшому її імплементувати. Адже ця формула миру створюється не лише для України, а як запобіжник для будь-якого агресора, як основа безпеки усього світу. А поки можемо констатувати, що Україні все ж вдалося досягти важливих позитивних результатів у Джидді.