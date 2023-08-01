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Зеленський може взяти участь у Генасамблеї ООН наживо, − джерела LB.ua

Україна планує збільшити число країн-прихильників формули.

Зеленський може взяти участь у Генасамблеї ООН наживо, − джерела LB.ua
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський може поїхати на засідання Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, що відбудеться у вересні. “Участь наживо не виключається”, − повідомили LB.ua дипломатичні джерела. 

Водночас, за нашою інформацією, глава держави не представлятиме “формулу миру”, про що раніше писало агентство Bloomberg

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“Формулу миру президент раніше вже представив на засіданні Радбезу ООН, а 23 лютого 2023 року вона лягла в основу резолюції Генасамблеї "Про справедливий і сталий мир в Україні". Під час нинішньої сесії відбудеться не "представлення", а просування її та інформування країн про виконання окремих пунктів формули”, − зазначили джерела LB.ua.

Водночас українська сторона має намір розширити географію, запросивши певну кількість держав доєднатися до мирної ініціативи президента Зеленського.

Додамо, як написав бразильський мовник Globo з посиланням на МЗС країни, Бразилія підтвердила участь у "мирному саміті" в Саудівській Аравії, однак склад делегації ще не визначено. Зеленський заявив в інтерв’ю виданню, що Бразіліа та президент Лула да Сілва могли б багато зробити для закінчення війни в Україні, зокрема допомогти в реалізації одного з пунктів Української формули миру. 

Нагадаємо, очільник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив проведення перемовин щодо миру в Україні у Саудівській Аравії. Як написала американська газета The Wall Street Journal, переговори відбудуться 5 і 6 серпня в Джидді. Туди прибудуть високопоставлені чиновники з 30 країн.

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