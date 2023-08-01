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Уночі на територію Чернігівської області намагалися потрапити російські диверсанти

Прикордонники відкрили по них вогонь, після чого окупанти відступили. 

Уночі на територію Чернігівської області намагалися потрапити російські диверсанти
Фото: Ігор Клименко Telegram

Цієї ночі російські диверсанти намагалися потрапити в Україну через Чернігівську область. Прикордонники відкрили по них вогонь.

У межах Семенівської громади прикордонники за допомогою тепловізора виявили чотирьох осіб, які рухалися з території Росії. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Клименко. 

"По диверсантах відразу відкрили вогонь на ураження. І під вогневим впливом прикордонників ворог відступив. Для посилення цього напрямку на місце висунулися резерви підрозділів Держприкорднослужби та ЗСУ", – заявив він. 

Нагадаємо, що Центр національного спротиву ще 21 липня попередив про перекидання російських диверсантів у Брянську область, що межує з українськими Сумською і Чернігівською. Тоді загін 24-ї окремої гвардійської бригади спеціального значення з Чити прибув до міста Стародуб Брянської області. 

До того про спроби ворога застосовувати ДРГ на півночі України повідомляв заступник начальника Генштабу ЗСУ і командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ.  генерал-лейтенант Сергій Наєв. 

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