Окупанти 86 разів за добу атакували Запорізьку область

Протягом минулої доби, 31 липня, ворог здійснив 86 обстрілів Запорізької області. Надійшло 45 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, 75 артилерійських ударів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Новодарівки, Гуляйпільського, Ольгівського, Малої Токмачки, Чарівного, Червного, Малинівки, Білогір'я, Левадного, Степногірська, Кам'янського, Степового та Малих Щербаків.

Росіяни також здійснили 6 обстрілів з РСЗВ по Новодарівці, Темирівці та Левадному. Окупанти 5 разів атакували безпілотниками села Новояковлівка, Павлівка та Малинівка. Надійшло 45 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Нагадаємо, у неділю 30 липня росіяни вдарили з авіації по критичній інфраструктурі Оріхова Запорізької області. Унаслідок влучання авіабомби частково зруйнована будівля. Через атаку окупантів двоє людей отримали поранення.