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Попри російську блокаду три іноземних судна зайшли до українського порту, – Forbes

Під час руху кораблі не намагалися приховати своє місцеперебування.

Попри російську блокаду три іноземних судна зайшли до українського порту, – Forbes
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Три цивільних вантажних судна (з Ізраїлю, Греції та одне з турецько-грузинською реєстрацією) пройшли російську блокаду в Чорному морі та стали на якір в одному з українських зернових портів у дельті Дунаю.

Про це пише Forbes.

Згідно з повідомленням, кораблі рухались з ввімкнутими радіотранспондерами, зробивши своє місцеперебування та курс видимими для всіх, хто має доступ до Інтернету та вебсайтів для відстеження суден.

Літаки НАТО ретельно стежили за кораблями, коли вони прямували до Ізмаїла, невеликого українського порту на річці Дунай. Ймовірно, судна будуть завантажувати зерно в Ізмаїлі, а потім повертатися в Чорне море і далі йти до іноземних портів.

"Повідомлення про три цивільні кораблі, які безперешкодно пливуть до України, можуть свідчити про те, що Росія або не бажає, або не в змозі здійснювати такі обшуки в цей час", – повідомило видання з посиланням на Інститут вивчення війни у Вашингтоні.

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Нагадаємо, Росія відмовилася продовжувати після 17 липня "зернову угоду" і почала активно обстрілювати портову інфраструктуру України, яка була залучена до експорту агропродукції. Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав ЄС розширити всі наявні шляхи для українського експорту зерна. Він озвучив конкретні пропозиції України, зокрема – спільно розвивати Дунайський кластер, а також Адріатичний і Балтійський транспортні коридори.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель закликав збільшити експорт українського зерна сухопутними коридорами і зауважив, що сусідам України доведеться докласти більше зусиль, щоб допомогти вивозити продукцію з чорноморських портів.

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