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Інформація про те, що Саудівська Аравія представила ще один мирний план у Джидді не відповідає дійсності (уточнено)

Саудівська Аравія не пропонувала жодних мирних ініціатив.

Інформація про те, що Саудівська Аравія представила ще один мирний план у Джидді не відповідає дійсності (уточнено)
Фото: скриншот відео

Видання Bild з посиланням на агентство dpa повідомило про те, що на саміті щодо формули миру в Україні, що проходить у Джидді (Саудівська Аравія), учасники заходу обговорювали ще один можливий мирний план.

Нібито частиною нового мирного плану є збереження цілісності України, припинення вогню, початок мирних переговорів під спостереженням ООН та обмін полоненими. Саудівська Аравія представила мирний план іншим країнам та поінформувала Росію про хід переговорів. 

Ця інформація не відповідає дійсності, повідомили джерела lb.ua, знайомі з йодом перемовин. 

За інформацією джерел, Саудівська Аравія не пропонувала жодних мирних ініціатив. 

"Це – фейк, і не відповідає дійсності", – зазначив наш співрозмовник.

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Нагадаємо, форум у Джидді триває два дні. На зустрічі радників лідерів держав щодо формули миру представлені 42 країни. Форум відбувається без участі Росії, але Кремль заявляв, що буде пильно стежити за переговорами.

За словами заступника керівника Офісу президента України Ігоря Жовкви, на саміті в Джидді буде розподілена відповідальність між країнами щодо співорганізації чи співлідерства у тому чи іншому пункті української формули миру.

У день старту зустрічі 5 серпня РФ атакувала Україну ракетами. Було зафіксовано пуски "Калібрів" та "Кинджалів" з територій Росії та Білорусі.

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