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Сьогодні окупанти обстріляли 16 населених пунктів Сумщини

Інформація про постраждалих не надходила.

Сьогодні окупанти обстріляли 16 населених пунктів Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Сумської ОВА

Протягом неділі 6 серпня російські окупанти здійснили 21 обстріл Сумської області. Під ворожим вогнем опинилися 14 населених пунктів.

Про це повідомляє у Telegram Сумська ОВА.

"Протягом дня ворогом було здійснено 21 обстріл. Зафіксовано 139 вибухів. Обстріляно 14 населених пунктів у 7 територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Хотінській, Середино-Будській, Шалигинській, Есманській, Новослобідській", – йдеться у зведенні.

Унаслідок мінометних та артилерійських обстрілів у Краснопільській громаді було 34 вибухи, у Білопільській – 17. У Середино-Будській громаді зафіксовано 20 вибухів, внаслідок влучень там пошкоджено господарську споруду, паркан, мопед.

В Есманській громаді було 26 вибухів від мінометних та артобстрілів, а також 5 кулеметних черг із боку супротивника. Ворог також обстріляв із мінометів та гранатометів Новослобідську громаду – 26 вибухів.

Окупанти вдарили з міномета по Шалигинській громаді – 11 вибухів, і по Хотінській – 5 вибухів. Внаслідок обстрілу в Хотінській громаді пошкоджено 2 домогосподарства.

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Нагадаємо, російські війська регулярно обстрілюють прикордоння Сумщини. Охочі евакуюватися із Сумської області можуть скористатися спеціальним евакуаційним поїздом Суми-Київ. Він щодня курсує з Сум: відправляється о 6:47 і прибуває до Києва об 11:41.

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