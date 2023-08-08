Українські захисники тримають оборону на Куп’янському і Бахмутському напрямках, - Генштаб

На Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки.

На Куп’янському і Бахмутському напрямках українські воїни стійко тримають оборону. На Бахмутському успішно відбили атаки противника на околицях Кліщіївки Донецької області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Авдіївському під щільним вогнем авіації та артилерії росіян українські захисники відбили атаки російських військ в районах Авдіївки та Сєверного Донецької області. На Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. А на Шахтарському ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського.

Протягом доби окупанти завдали три ракетні та 47 авіаційних ударів, здійснили 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Натомість авіація Сил оборони за минулу добу завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, п'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад боєприпасів та дві станції радіоелектронної боротьби.

Упродовж доби відбулось близько 20 бойових зіткнень.

Ситуація на фронті станом на 18.00 8 серпня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському ворог завдав авіаційних ударів в районах Грем’ячки та Леонівки Чернігівської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Володимирівка, Синьківка, Ясна Поляна Чернігівської області; Атинське, Степок Сумської області та Стрілеча, Пильна, Гатище на Харківщині;

та Слобожанському ворог завдав авіаційних ударів в районах Грем’ячки та Леонівки Чернігівської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Володимирівка, Синьківка, Ясна Поляна Чернігівської області; Атинське, Степок Сумської області та Стрілеча, Пильна, Гатище на Харківщині; на Куп’янському росіяни завдали авіаційних ударів в районах Синьківки і Котлярівки Харківської області та Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Кучерівка, Куп’янськ Харківської області;

росіяни завдали авіаційних ударів в районах Синьківки і Котлярівки Харківської області та Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Кучерівка, Куп’янськ Харківської області; на Лиманському окупанти завдали авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Серебрянки, Спірного і Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області;

окупанти завдали авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Серебрянки, Спірного і Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області; на Бахмутському загарбники завдали авіаційних ударів в районах Краматорськ, Маркове, Кліщіївка, Північне та Нью-Йорк Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Богданівка, Іванівське Донецької області;

загарбники завдали авіаційних ударів в районах Краматорськ, Маркове, Кліщіївка, Північне та Нью-Йорк Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Богданівка, Іванівське Донецької області; на Авдіївському ворог завдав авіаційних ударів в районах Сєверного та Первомайського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Авдіївка, Тоненьке, Соловйове, Первомайське та Карлівка на Донеччині;

ворог завдав авіаційних ударів в районах Сєверного та Первомайського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Авдіївка, Тоненьке, Соловйове, Первомайське та Карлівка на Донеччині; на Мар’їнському росіяни завдали авіаудару в районі Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Красногорівка, Гостре, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області;

росіяни завдали авіаудару в районі Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Красногорівка, Гостре, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області; на Шахтарському окупанти завдали авіаційних ударів в районах Времівки, Благодатного та Старомайорського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Старомайорське Донецької області та Левадне на Запоріжжі;

окупанти завдали авіаційних ударів в районах Времівки, Благодатного та Старомайорського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Старомайорське Донецької області та Левадне на Запоріжжі; на Запорізькому загарбники завдали авіаційних ударів в районах Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Малі Щербаки Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області;

загарбники завдали авіаційних ударів в районах Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Малі Щербаки Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області; на Херсонському артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Микільське, Велетенське Херсонської області та місто Херсон, а також Куцуруб і Очаків на Миколаївщині.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що найбільш інтенсивні бої тривають на Куп’янському напрямку, куди ворог перекидає сили з Авдіївського керунку.

На Таврійському напрямку українські оборонці мають успіхи: тут знищили за добу вісім складів боєприпасів ворога, до двох десятків техніки, завдали відчутних втрат окупантам у живій силі.