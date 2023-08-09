За добу ворог бив по девʼяти областях, – ОВА

У Чернігівській області за добу було 13 обстрілів (69 вибухів). Ворог бив по Семенівській громаді Новгород-Сіверського району – чотири обстріли із артилерії, танкової гармати, мінометів. Зафіксовані два пуски некерованих авіаційних ракет – також по Семенівській громаді. По Новгород-Сіверській громаді – три обстріли зі ствольної артилерії, мінометів. Сновська громада Корюківського району – три обстріли із артилерії та мінометів. Городнянська громада Чернігівського району – обстріл із мінометів. Без жертв та руйнувань, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській вночі та зранку ворог обстріляв три населених пункти у трьох територіальних громадах: Хотінській, Зноб-Новгородській, Великописарівській. Здійснено три обстріли, зафіксовано 10 вибухів. Попередньо – без людських втрат та руйнування цивільної інфраструктури. Вчора протягом дня ворогом здійснено 12 обстрілів. Зафіксовано 76 вибухів. Обстріляно 11 населених пунктів у Краснопільській, Білопільській, Хотінській, Есманській, Зноб-Новгородській, Великописарівській, Новослобідській громадах. Білопільська громада: мінометний обстріл (24 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні житлові будинки та літні кухні.

У Дніпропетровській вчора вдень Нікопольський район знову був під ворожим вогнем. Агресор двічі вдарив з важкої артилерії. Випустив понад півдесятка снарядів. На щастя, вони не зачепили людей. Від вечора агресор ще тричі обстрілював район. Важку артилерію спрямував на сам Нікополь та Марганецьку громаду. Загинув 18-річний хлопець. Ще троє людей постраждали – чоловіки 21, 35 та 44 років. У них мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Пошкоджена церква, пʼять приватних будинків, дві господарські споруди, авто, кілька ліній електропередач.

У Миколаївській вночі були артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.Вчора внаслідок обстрілу Куцуруб отримали мінно-вибухові травми, акубаротрвами, струс головного мозку хлопці 13 та 16 років. Пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі та споруди. Також вдень ворог завдавав артилерійських обстрілів по Очакову. Минулося без постраждалих.

У Луганській ворог продовжує авіаційний тиск на лінії фронту. Вчора завдав ударів з повітря по Новоселівському та Білогорівці. Артилерійських обстрілів зазнала Білогорівка. За добу противник здійснив 135 обстрілів (532 снарядів).

У Харківській минулої ночі ворог обстріляв залізничну станцію "Коротич" в Харківському районі. Пошкоджено залізничне полотно. Жертв та постраждалих немає. На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Стрілеча, Пильна, Гатище, Бударки, Бологівка. На Куп’янському напрямку наші воїни відбили атаки противника в районі Синьківки. Ворог завдав авіаційних ударів у районах Синьківки та Котлярівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Дворічна, Кучерівка, Куп’янськ, Кислівка, Берестове. За добу по області – троє поранених.

У Запорізькій за минулу добу окупанти завдали 87 ударів по 21 населеному пункту області. Від 87 артилерійських обстрілів постраждала територія Новоолександрівки, Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Новодарівки, Гуляйпільського, Ольгівського, Малинівки, Чарівного, Червоного, Білогір'я, Левадного, Щербаків, Малої Токмачки, Затишшя, Кам'янського, Степового, П'ятихаток та Лобкового. Чотири обстріли з РСЗВ вогню прийшлися по Новодарівці, Темирівці й Степовому, чотири БпЛА-атаки – по Новодарівці, Кам'янському та Лук'янівці, три авіаційні удари військові рф нанесли по Оріхову та Новодарівці. Внаслідок удару ворога по Оріхову поранення отримав 63-річний чоловік, його доставлено в лікувальну установу. Надійшло 35 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських будівель та об’єктів інфраструктури.

У Донецькій: двоє загиблих, 13 поранених за добу. Били росіяни по Авдіївці, Краматорську, Неліпівці, Щербинівці, Ямполю, Благодатному, Богоявленці, Времівці, Миколаївці, Новопокровському, Плещіївці, Предтечиному, Торецьку. Пошкоджено 12 житлових будинків, склад фермерського господарства, дві ЛЕП.

У Херсонській за добу ворог здійснив 66 обстрілів (365 снарядів). Влучання в райони 32 населених пунктів області. Через російську агресію двоє людей дістали поранення.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року російська армія втратила близько 251 620 осіб. За останню добу українські захисники ліквідували 820 окупантів.