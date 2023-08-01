Уночі Москву знову атакували безпілотники: один з них влучив у бізнес-центр Москва-Сіті

Цієї ночі Москву знову атакували безпілотники. Один БПЛА влучив у бізнес-центр Москва-Сіті, пошкоджено фасад будівлі на рівні 21 поверху. Мер столиці РФ Сергій Собянін заявив, що атака була відбита.

Про це пишуть російські джерела.

"Кілька безпілотників під час спроби прольоту до Москви були збиті засобами ППО. Один долетів до тієї ж вежі в "Сіті", що й минулого разу. Пошкоджено фасад на рівні 21 поверху. Екстрені служби працюють на місці події", – сказав Собянін.

Російські ЗМІ також повідомляють, що після вибуху біля "Москви-Сіті" піднявся дим, у будівлі вибите скло. У Міноборони РФ стверджують, що загалом було три безпілотники. Два з них нібито знищили засоби ППО над територією Одинцовського і Нарофомінського районів Московської області, а ще один безпілотник був подавлений засобами радіоелектронної боротьби та впав на територію комплексу нежитлових будівель "Москва-Сіті".

Фото: російські ЗМІ

За даними "Shot", пошкоджено 150 "квадратів" заскління на будівлі бізнес-центру. На 21 поверсі вежі будівлі, яку атакував безпілотник, розташоване Міністерство економічного розвитку РФ.

Російські ЗМІ зазначають, що через атаку безпілотників тимчасово зупинено роботу московського аеропорту "Внуково", а літаки перенаправляють в інші аеропорти.

Нагадаємо, вночі 30 липня Москва також заявляла про нічну атаку "українських безпілотників". Були зафіксовані пошкодження в відомому комплексі новобудов – так званому Москва-Сіті. За словами мера Собяніна, атака безпілотників була відбита, постраждалих не було. Однак російське видання ТАСС повідомляло, що поранення отримав охоронець. На поверсі, де пошкодження, розташовано офіс міністерства цифрового розвитку. У вибиті вікна порозліталася міністерства документація.

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат, коментуючи польоти безпілотників у Москві, сказав: "У Росії завжди щось літає, і в Москві у тому числі. Є ті, кого війна "не стосується" – вона вже "стосується". Вже є певні настрої в Росії – щось прилітає, і гучно. Як би російська влада не хотіла заплющити на це очі й сказати, що вони все збили, щось таки прилітає. Тому говорити про російський спокій в глибинці вже не доводиться. Вони отримали те, що хотіли".



