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Маляр: росіяни сформували наступальне угруповання та безуспішно намагаються рухатись уперед на Купʼянському напрямку

Росіяни прагнуть прорвати оборону наших військ та вийти безпосередньо до Купʼянська.

Маляр: росіяни сформували наступальне угруповання та безуспішно намагаються рухатись уперед на Купʼянському напрямку
Ілюстративне фото
Фото: змі окупантів

На сході України основним напрямком наступу ворога залишається Купʼянський. Росіяни прагнуть прорвати оборону наших військ та вийти безпосередньо до Купʼянська.

Вже декілька днів ворог веде безуспішні наступальні дії в районі Синьківки Харківської області. Загалом на Купʼянському напрямку окупанти сформували наступальне угруповання та безуспішно намагаються рухатися вперед, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. 

"Оперативна ситуація складна, але контрольована. Сили оборони України мужньо стримують там наступ ворога", – заявила вона. 

Інтенсивність бойових дій та ворожих обстрілів висока. По деяких позиціях буває по декілька змін положення за день. 

На Бахмутському напрямку оборонці продовжують вести наступальні дії на південному фланзі довкола міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог постійними штурмами робить спроби відновити втрачене положення на околицях Кліщіївки та в районі Зайцевого.

На півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. За словами Маляр, у напрямку Урожайного, Приютного та Вербового наші оборонці мали частковий успіх. Зараз закріплюються на досягнутих рубежах. 

"Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новокалинове, Сєверне, Новомихайлівка та Старомайорське. Наші бійці не залишають ворогу шансу на просування та повернення втрачених позицій", – сказала вона.

Маляр зазначила, що Сили оборони за ці дні дуже суттєво знизили наступальний та оборонний потенціал ворога і не дають йому реалізувати плани.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Новокалинового, Авдіївки, Сєверного, Мар’їнки, Новомихайлівки та Старомайорського. Зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці

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