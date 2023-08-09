Після атак на українську зернову інфраструктуру Росія отримала проблеми з власними поставками зерна, - Reuters

У західних зернотрейдерів все менше бажання вести справи із Москвою, зокрема, через нові ризики у Чорному морі.

Недостатня кількість зерновозів і зниження бажання західних зернотрейдерів вести бізнес з Москвою збільшують витрати на перевезення російської пшениці в той час, коли війна в Україні "торкнулася" життєво важливих шляхів постачання у Чорному морі, пише Reuters.

Президент Володимир Путін пообіцяв замінити українське зерно російськими поставками в Африку після того, як Москва в липні припинила угоду, яка забезпечувала безпечний прохід українського продовольчого вантажу в Чорному морі, запровадивши де-факто блокаду сусіда та атакуючи сховища в ході ескалації війни.

Відповідь України, а саме: атаки морських безпілотників на російський нафтовий танкер і військовий корабель на її військово-морській базі в Новоросійську, поруч із великим зерновим і нафтовим портом, додала нових небезпек для транспорту в Чорному морі.

Едуард Зернін, голова Російського союзу експортерів зерна, каже про потенційне посилення, за його словами, «прихованих санкцій», які «можуть призвести до збільшення витрат на фрахт і страхування» для Росії.

За його словами, це відобразиться на рівні цін на пшеницю та інші зерна на світовому ринку.

Незважаючи на те, що експорт сільськогосподарської продукції не підпадає під прямі санкції Європи та США, запроваджені після того, як Росія вторглася в Україну минулого року, Москва каже, що обмеження на банківську діяльність і російських фізичних осіб є «прихованими санкціями» щодо торгівлі продуктами харчування.

Фінансові ризики та ризики безпеки, пов’язані з торгівлею з Росією, посилені крахом Чорноморського коридору, підвищують вартість фрахту для Москви та штовхають її на більш старі та менші судна, якими керують менш відомі судноплавні оператори.

Глобальні продовльчі компанії більше не допомагають Росії в механізмах торгівлі її зерном. Cargill, Louis Dreyfus і Viterra припинили таку роботу 1 липня, додавши ще більшого тиску на Москву щодо виконання всіх аспектів зернових угод, включаючи транспортування.

Нагадаємо, нещодавно Держдеп повідомив, що США не послаблять тиск на Росію щодо повернення до "зернової угоди". Штати не сприймають виправдань російської сторони, якими вона пояснює свій вихід з угоди.

Після 17 липня 2023 року, коли Росія в односторонньому порядку оголосила про вихід із Чорноморської зернової ініціативи, її армія почала систематично знищувати українську портову інфраструктуру.

19 липня росіяни ударом знищили 60 000 тонн зерна, що призначалося Китаю.

Із 19 до 23 липня Росія щодня атакувала ракетами та дронами Одесу та порти на Чорноморському узбережжі, а потім взялася і за порти на Дунаї: 24 липня атакувала порт Рені, а 2 серпня - порт Ізмаїл.