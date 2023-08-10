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На Херсонщині під час отримання гумдопомоги 6 людей було поранено внаслідок ворожого артобстрілу

Один з поранених у тяжкому стані.

На Херсонщині під час отримання гумдопомоги 6 людей було поранено внаслідок ворожого артобстрілу
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

На Херсонщині під час отримання гуманітарної допомоги шсетеро людей було поранено внаслідок ворожого артобстрілу.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

“російська армія з артилерії обстріляла Білозерку. Травмовані шестеро людей. Під вогнем опинилися жителі, які в цей час отримували гуманітарну допомогу”, – йдеться в повідомленні. 

За даними очільника ОВА, одна людина отримала тяжкі поранення. Усіх постраждалих госпіталізовано.

Нагадаємо, десять областей України зазнали російських атак протягом доби. Постраждали Чернігівська, Рівненська, Сумська, Миколаївська, Херсонська, Харківська, Запорізька, Луганська, Дніпропетровська і Донецька області. 

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