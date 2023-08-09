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Посадовця Міноборони підозрюють у нанесенні збитків державі на майже 16 млн грн у справі про “ремонт” дороги

Слідство встановило, що фірма, яка мала зробити капітальний ремонт дороги на території військової частини, не виконала роботи, а кошти привласнила.  

Посадовця Міноборони підозрюють у нанесенні збитків державі на майже 16 млн грн у справі про “ремонт” дороги
Фото: Офіс Генпрокурора

Заступнику директора одного з Департаментів Міністерства оборони України повідомлено про підозру в недбалому ставленні до служби (ч. 3 ст. 425 КК України) у справі про ремонт дороги. 

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, підозрюваний, порушуючи законодавство, підписав дозвіл одній із військових частин на здійснення попередньої оплати приватному підприємству за роботи з капітального будівництва дороги на території військового містечка. Роботи підприємство не виконало, а кошти привласнило. 

Внаслідок дій посадовця державному бюджету спричинено майже 16 млн грн збитків.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Обвинувальний акт щодо привласнення державних коштів приватним підприємством скеровано до суду.

Нагадаємо, у липні міністр оборони Олексій Резніков заявив, що висновок Держаудитслужби про порушення на 2,5 млрд – це спроба "заборонити" прибуток українських компаній.

Наприкінці червня Державна аудиторська служба перевірила контракти Міноборони та заявила про порушення в них на 2,5 млрд гривень. На думку служби, українські виробники, що співпрацюють із міністерством, не повинні закладати прибуток у контракти з державою. ДАСУ вимагає повернути ці 2,5 млрд гривень. 

Також нагадаємо, що у червні ексзаступник міністра оборони і його підлеглий отримали підозри - закупили на мільярд гривень неякісну амуніцію для ЗСУ. Слідство встановило, що із цієї суми зловмисники привласнили понад 100 млн грн.

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