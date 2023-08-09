Фото: t.me/VGlagola Міський голова Рахова Віктор Медвідь

Міський голова Рахова на Закарпатті Віктор Медвідь втік до Румунії на підставі відрядження, яке він виписав сам собі.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

Згідно з документом, мер ще 30 червня виїхав до румунської комуни Бістра для обговорення грантового проєкту.

Поїздка мала тривати три дні, але відтоді Медвідь додому не повертався.

“Мені вдалось отримати копію розпорядження згідно з яким ще 30 червня він виїхав у відряження до румунської комуни Бістра тільки на три дні. Це було 40 днів тому. Розпорядження про відрядження мера Рахова Медвідя підписав і відправив у відрядження…. мер Рахова Медвідь. Сюр якийсь”, − зазначив журналіст.

Фото: t.me/VGlagola

Фото: t.me/VGlagola/9278

Нагадаємо, у липні Медвідя у розшук оголосило Міністерство внутрішніх справ. Його підозрюють у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем і підробці офіційних документів. Відомо, що під час будівництва реабілітаційно-оздоровчого центру на Закарпатті, кошти на який виділяли за міжнародними грантовими програмами, перевірка виявила привласнення 2,2 млн грн. Підозру оголосили заступнику Рахівського міського голови та генпідряднику.

Віктор Медвідь вперше працював на посаді голови районної адміністрації Рахова у 2009-2010 роках впродовж восьми місяців. Вдруге, у статусі т.в.о., - з жовтня 2014 до липня 2015 року. У жовтні 2015 року, балотувавшись від партії "Єдиний центр", був обраний міським головою Рахова. У 2020 році він успішно балотувався від "Слуги народу".