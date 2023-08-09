В пункт управління поцілили сьогодні близько 10 години ранку.

ЗСУ уразили пункт управління армії РФ у Новій Каховці.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

Також українські захисники опублікували відеопідтвердження влучання.

Нагадаємо, нещодавно видання The Wall Street Journal повідомило, що американські касетні боєприпаси прискорили український наступ. Ці боєприпаси знищують російські окопи та артилерійські системи в районі, де українські війська планують просуватися.

За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.