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Рада закликала світ не допустити проведення «виборів» на тимчасово окупованих територіях

Такі «вибори» на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України 10 вересня мають бути визнані нелегітимними.

Рада закликала світ не допустити проведення «виборів» на тимчасово окупованих територіях
Ілюстративне фото: під час ‘референдуму’ у Луганську, 24 вересня 2022 р.
Фото: EPA/UPG

Верховна Рада України на засіданні 9 серпня ухвалила Постанову про Звернення Верховної Ради України до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей щодо намірів РФ провести незаконні вибори на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

За постанову проголосували 287 нардепів, передає кореспондент LB. 

Враховуючи намір російських загарбників провести 10 вересня 2023 року чергові незаконні вибори до місцевих «органів влади» на тимчасово окупованих частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, народними депутатами України прийнято рішення у порядку законодавчої ініціативи відповідно до статті 93 Конституції України внести на розгляд Верховної Ради України Постанову. 

«Метою Постанови є прийняття Звернення Верховної Ради України до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей щодо намірів РФ провести незаконні вибори на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України». 

Парламентарі прогнозують, що таке звернення «сприятиме формуванню консолідованої позиції міжнародної спільноти в частині невизнання, у разі їх проведення, легітимності будь-яких «виборів» на тимчасово окупованих частинах території України та жодного виборного органу РФ, вибори до якого відбуватимуться на тимчасово окупованих частинах території України або до якого внаслідок таких «виборів» будуть включені представники окупаційних адміністрацій РФ на тимчасово окупованих частинах території України», — йдеться у тексті звернення нардепів.

Нагадаємо, окупанти запланували провести “вибори” на Херсонщині 8-10 вересня. Мешканців окупованих територій закликали не брати участь у цьому шоу.

Зазначимо, станом на початок цього року СБУ ідентифікувала понад 6 000 організаторів “псевдореферендумів” на окупованих РФ територіях. За всіма викритими фактами тривають слідчо-оперативні дії.

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