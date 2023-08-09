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Визнана нардепкою замість Арістова "слуга народу" Лактіонова прийняла присягу. ЗМІ називали її сестрою помічниці Зеленського

Лактіонова прийняла присягу 9 серпня. 

Визнана нардепкою замість Арістова "слуга народу" Лактіонова прийняла присягу. ЗМІ називали її сестрою помічниці Зеленського
Наталія Лактіонова
Фото: ЦВК

Новим депутатом Верховної Ради стала Наталія Лактіонова, визнана Центральною виборчою комісією обраною нардепкою після того, як склав мандат Юрій Арістов

Лактіонова прийняла присягу на засіданні 9 серпня, повідомила народна депутатка Ірина Геращенко ("Євросолідарність"). Вона зазначила, що нова депутатка є рідною сестрою секретарки президента Володимира Зеленського Марії Левченко. 

Лактіонова балотувалася до парламенту під номером 146. У серпні минулого року до Ради пройшла її попередниця під 145 номером, тож Лактіонова є наступною, хоча мало право відмовитися.

Джерела LB.ua у СН 27 липня повідомляли, що питання про наступника чи наступницю Арістова ще відкрите. За їхніми словами, невідомо, чи Лактіонова погодиться.

Про те, що Лактіонова є сестрою помічниці президента, ЗМІ писали ще в 2019 році. 

Марія Левченко, крім роботи на президента, фігурувала в ЗМІ і через свого обранця – колишнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі. При цьому подружжя Левченко-Гогілашвілі принаймні в 2021 році разом відпочивало з подружжям головного розвідника Міноборони Кирила Буданова. Буданови навіть жили в маєтку Гогілашвілі.

Гогілашвілі був звільнений з посади заступника міністра через сварку із силовиками на вʼїзді в Донецьку область. Він образився, що його не впізнали і спитали документи: "Єдиний заступник міністра, з таким є**ом, як у мене, він лише один".

Лактіонова отримала змогу потрапити до парламенту через позбавлення мандату Арістова, який катався відпочивати на Мальдіви під час воєнного стану. 

Незабаром лави "Слуги народу" мають поповнитися ще одним депутатом – замість Андрія Холодова, повноваження якого припинили достроково за виїзд за кордон.

 За партійним списком наступним нардепом має стати кандидат під номером 147 – Микола Олександрович Тарарін. На момент балотування у 2019 році Тарарін працював у юридичній фірмі "Гелон", яка, за даними "Руху ЧЕСНО", представляла й інтереси студії "Квартал 95". Згідно з даними YouControl, Тарарін також є бенефіціаром юридичної компанії "Консіон". Власником обох був Сергій Іонушас – нардеп від "Слуги народу", повідомляв "Рух ЧЕСНО". 

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